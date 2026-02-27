Ramazan Bayramı öncesi geri sayım sürerken, Alanya ve Antalya’daki binlerce emekli için kritik bir hafta başladı. Meclis gündemine gelmesi beklenen bayram ikramiyesi artışı düzenlemesi, özellikle sabit gelirle geçinen vatandaşların bütçesini doğrudan etkileyecek.

Hâlihazırda 4 bin TL olan emekli bayram ikramiyesi için üç farklı senaryo konuşuluyor: 5.000 TL, 5.500 TL ve 6.000 TL. Kulislere yansıyan bilgilere göre en güçlü ihtimal 5.000 TL olurken, bütçe imkânlarına göre daha yüksek bir artış da değerlendiriliyor.



ÖDEMELER MART ORTASINDA HESAPLARDA OLABİLİR



Ödemelerin bayram öncesinde, özellikle 15–19 Mart tarihleri arasında emeklilerin hesaplarına yatırılması bekleniyor. Net takvim Meclis sürecinin tamamlanmasının ardından belli olacak.



Alanya’da çarşı esnafı ve küçük işletmeler ise artacak ikramiye tutarının yerel piyasaya canlılık getirmesini bekliyor. Bayram öncesi alışveriş döneminde oluşacak hareketlilik, özellikle gıda, giyim ve hediyelik eşya sektörüne doğrudan yansıyabilir.



2026 YILI EMEKLİLER İÇİN YENİ HAKLARLA BAŞLADI



Sadece bayram ikramiyesi değil, 2026 yılıyla birlikte emeklilere yönelik yeni sosyal haklar da devreye girdi. Yeni düzenlemeye göre EYT’liler dahil tüm emekliler, yaş sınırı aranmaksızın müze, ören yerleri, devlet tiyatroları ve milli park girişlerinden ücretsiz yararlanabiliyor.



Ayrıca şehirlerarası otobüs yolculuklarında yüzde 20 indirim zorunluluğu getirilirken, kamu tesislerinde konaklamada yüzde 50’ye varan avantaj sağlanıyor. Bankalarda işlem önceliği ve çeşitli kamu hizmetlerinde kolaylık da uygulamaya alındı.



Tüm bu haklara erişim ise Dijital Emekli Kimlik Kartı üzerinden sağlanıyor. Kart sayesinde emekliler indirim ve ücretsiz hizmetlerden hızlı şekilde yararlanabiliyor.



Önümüzdeki günlerde Meclis’te yapılacak görüşmelerin ardından hem 2025 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi tutarı hem de uygulama detayları netleşecek. Antalya ve Alanya’daki emekliler için bu karar, bayram bütçesinde belirleyici olacak.

