Milano-Cortina Kış Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapmaya başlayan İtalya'da üç farklı yerdeki çığ felaketi can kayıplarına yol açtı. İtalyan basınındaki haberlere göre, Trentino bölgesinde Bellamonte mevkisinde düşen çığda 4 kişilik dağcı ekibinden 1 kişi çığ altında kalarak can verdi.Bir diğer çığ düşme olayı ise öğleden sonra Punta Rocca-Marmolada mevkisinde yaşanırken, burada da 1 dağcı hayatını kaybetti. Ülkede gün içerisindeki üçüncü çığ olayı ise yine kuzeydeki bölgelerden Lombardiya içinde kalan Sondrio vilayetine bağlı Valtelline'de meydana geldi.İtalyan itfaiyesi, Valtelline beldesine bağlı Meriggio mevkisinde çığdan etkilenen 3 kişiden 2'sinin öldüğünü, 1 kişinin yaralı kurtulduğunu açıkladı. Böylece, ülkede son 3 günde çığ düşmesi sonucu ölenlerin sayısı 6'ya çıktı. Alp Dağları'nın Solda mevkisinde 5 Şubat'ta düşen çığ nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirmişti.



Kaynak: Sondakika