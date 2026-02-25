'BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI'

2026 yılı turizm sezonuna dair değerlendirmelerde bulunan ALTİD Başkanı Cem Özcan, "Nisan-mayıs dönemindeki ön rezervasyonlar beklentilerin altında. Kur baskısı ve artan maliyetler sektörü zorluyor. Destekleyici politikalar şart. 2026 yılı için endişeliyiz" dedi.

'VERGİ YÜKÜ ALTINDA EZİLİYORUZ'

LOKANTACILAR Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci, esnafın adaletsiz bir vergi yükü altında ezildiğini belirterek, bakanlıktan sonuç alamadıklarını söyledi. Yemek platformları ve POS ücretlerinin de esnafı zorladığını belirten Değirmenci, 2026 yılı için karamsar tablo çizdi.

'YÜZDE 20,8 DÜŞÜŞLE BAŞLADIK'

EMLAK Profesyonelleri Derneği Başkanı Mehmet Ekinci, "Ocak ayına yabancıya konut satışında yüzde 20,8 düşüşle başladık. Maliyetin altında zorunlu satışlar yapıyoruz. Yarım kalan projeler güven kaybı yaşattı. Dip noktayı gördük. 2026'dan daha umutluyuz" dedi.

'ULAŞIM KRİTİK ÖNEME SAHİP'

ULAŞIM konusunun belirleyici olacağını söyleyen ALSİAD Başkanı Emrah Cezirioğlu, "Yeni dış hat uçuşları 2026 için kritik öneme sahip. Artık doluluk değil, kişi başı harcamayı hedeflemeliyiz. Tanıtım çalışmaları sahaya doğru yansırsa 2026 büyüme ve güçlenme yılı olur" diye konuştu. (Hatice Nergiz)

