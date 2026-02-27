Antalya’da 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi bulunan çalışanlar için kademeli emeklilik düzenlemesi yeniden gündeme geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında hazırlıkları süren sistem, özellikle EYT düzenlemesini kapsam dışında kalan kesim için önemli bir beklenti oluşturdu.



Hükümetin üzerinde çalıştığı modelde, işe giriş tarihine göre değişen yaş ve prim şartları öne çıkıyor. 8 Eylül 1999 ile 2008 yılları arasında sigortalı olan çalışanlar, belirli prim ve hizmet süresini tamamlamaları halinde mevcut sisteme göre daha erken emekli olabilecek.



ANTALYA’DA KİMLERİ İLGİLENDİRİYOR?



Turizm, hizmet ve ticaret sektörünün yoğun olduğu Antalya’da binlerce çalışan 1999 sonrası sigortalı olarak çalışma hayatına başladı. Yeni sistem, uzun yıllardır prim ödeyen ancak yaş şartı nedeniyle emekliliği bekleyen kesimi doğrudan ilgilendiriyor.



Taslak çalışmada, çalışma süresi ve prim günü esas alınarak kademeli bir geçiş planı oluşturulması hedefleniyor. Böylece hem sosyal güvenlik dengesi korunacak hem de uzun süre sigortalı çalışanlara erken emeklilik imkânı sağlanacak.



PRİM GÜNÜ DETAYI ÖNE ÇIKIYOR



Kademeli emeklilikten yararlanmak isteyenlerin:



Prim borcunun bulunmaması

Bağ-Kur ve SSK ayrımı gözetmeksizin gerekli sigorta gününü tamamlaması

7.000 – 9.000 prim günü aralığını dikkate alması



gerekiyor.



Antalya’daki çalışanlar, e-Devlet üzerinden hizmet dökümlerini kontrol ederek eksik primlerini görebiliyor. Eksik günü bulunanlar için yapılandırma ve borçlanma seçenekleri önem taşıyor.



MECLİS GÜNDEMİNE GELEBİLİR



Düzenlemenin kısa süre içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelmesi bekleniyor. Yasa teklifinin kabul edilmesi halinde, Antalya başta olmak üzere Türkiye genelinde milyonlarca sigortalının emeklilik planı yeniden şekillenecek.



Özellikle turizm sektöründe uzun yıllardır çalışan ve yaş şartı nedeniyle emeklilik bekleyen Antalyalılar için gelişmeler yakından takip ediliyor.



