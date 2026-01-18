ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 16 Ocak'ta Suriye'nin kuzeybatısında saldırı düzenlediğini açıkladı. Saldırıda, 13 Aralık 2025'te 2 ABD askeri ile ABD'li bir tercümanın öldürüldüğü saldırıdan sorumlu olduğu kaydedilen ve DEAŞ'lı bir teröristle doğrudan bağlantısı bulunan El Kaide ile ilişkili Bilal Hasan el-Casim’in öldürüldüğü belirtildi.

CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper ise açıklamasında, “3 ABD'linin ölümüne yol açan bir teröristin ölümü, kuvvetlerimize saldıran teröristleri takip etme konusundaki kararlılığımızı göstermektedir” ifadelerini kullandı.