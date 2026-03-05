Küresel piyasaları sarsan ABD, İsrail ve İran hattındaki gerilim, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını adeta patlama noktasına taşıdı. Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki sert yükselişin ardından pompaya yansıması beklenen korkunç zam tablosu, gece yarısı devreye alınan 'Eşel Mobil' (Kademeli Vergi) uygulaması sayesinde son anda önlendi. Alanya'da turizm taşımacılığından yerel lojistik faaliyetlerine kadar geniş bir kesimi doğrudan etkileyecek olan bu kriz, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla şimdilik teğet geçmiş oldu.

DEVLET YÜZDE 75'İNİ KARŞILADI

Sektör kaynaklarından alınan verilere göre, çarşamba günkü kapanış rakamları baz alındığında motorine 11,38 TL, benzine ise 3,68 TL seviyesinde rekor bir zam yapılması gerekiyordu. Bu devasa artış pompaya yansısaydı, akaryakıt litre fiyatları bir gecede tarihi bir rekor kırarak 70 lira sınırını aşacaktı. Ancak Hazine'nin devreye girip zammın yüzde 75'lik kısmını Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) feragat ederek üstlenmesiyle büyük bir maliyet felaketinin eşiğinden dönüldü.

YENİ ZAM ORANLARI BELLİ OLDU

Alınan bu kritik kararla birlikte vatandaşın ve esnafın sırtına binecek yük büyük ölçüde hafifletildi. Güncellenen tarifeye göre; 11,38 liralık devasa motorin zammının 8,53 lirası devlet tarafından karşılanırken, pompaya yansıyacak net artış sadece 2,85 TL oldu. Benzin grubunda ise beklenen 3,68 liralık zam şokunun 2,76 lirasını yine Hazine üstlendi ve net zam miktarı 0,92 TL seviyesine çekildi.

GÜNCEL RAKAMLAR POMPAYA YANSIYOR

Revize edilen bu indirimli zam oranlarının ardından istasyonlardaki tabelalar da yeniden değişiyor. İstanbul bazlı fiyatlamalara göre 60,40 TL olan motorinin litresi 63,25 TL'ye; 58,40 TL seviyesinde satılan benzinin litresi ise 59,32 TL'ye tırmanacak. Alanya'daki istasyonlarda da nakliye farkının eklenmesiyle birlikte yeni rakamların hızla tabelalardaki yerini alması bekleniyor.