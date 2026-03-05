Orta Doğu’daki savaşın gölgesinde piyasalarda yön arayışı sürerken, son günlerde Bitcoin’in performansı altını geride bıraktı. Altın değer kaybederken, Bitcoin kısa sürede yüzde 12 yükseldi.

Orta Doğu’da tırmanan savaş gerilimi küresel piyasalarda belirsizliği artırırken yatırımcılar yeniden güvenli liman arayışına girdi. Ancak son günlerde dikkat çeken gelişme, geleneksel yatırım aracı olan altının değer kaybetmesi ve buna karşılık Bitcoin’in hızlı yükseliş göstermesi oldu.

Piyasa verilerine göre cuma gününden bu yana altın yüzde 2 gerilerken, aynı dönemde Bitcoin yüzde 12 yükseldi. Böylece son aylarda altının gerisinde kalan kripto para piyasası yeniden güçlü bir hareket yakaladı.

PİYASALAR SAVAŞ GÖLGESİNDE YÖN ARIYOR

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan ve bölgesel gerilimi artıran savaş, küresel ticaret yollarını da etkilemeye başladı. Özellikle Hürmüz Boğazı’nda yaşanan gelişmeler petrol ve enerji piyasaları kadar finans piyasalarında da dalgalanmaya yol açtı.

Bu süreçte yatırımcıların bir kısmı güvenli liman olarak altına yönelirken, bir kısmı ise dijital varlıklara ilgi göstermeye başladı. Son veriler, kripto para piyasasında hareketliliğin yeniden arttığını ortaya koyuyor.

BİTCOİN 72 BİN DOLARIN ÜZERİNDE

Bitcoin, Perşembe günü Singapur saatiyle 10.00 itibarıyla 72 bin 500 doların üzerinde işlem gördü. ABD işlem saatlerinde Çarşamba günü yaklaşık yüzde 8 yükselen Bitcoin, ardından Perşembe günü kısa süreli bir geri çekilme yaşayarak yüzde 1,4 civarında değer kaybı gördü.

Buna rağmen kripto para piyasasında genel eğilim yukarı yönlü kalmayı sürdürüyor.

“BİTCOİN ORANTISIZ TEPKİ VERİR”

Kripto para borsası OKX SG CEO’su Gracie Lin, piyasalardaki hareketliliği değerlendirirken Bitcoin’in likidite beklentilerine karşı çok daha hızlı tepki verebildiğini söyledi.

Lin, yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“Likidite beklentileri değiştiğinde Bitcoin genellikle orantısız şekilde tepki verir. Bu da şu anda piyasada gördüğümüz fiyat gücünü açıklıyor.”

Bu yorumlar, yatırımcıların özellikle belirsizlik dönemlerinde kripto paralara daha fazla yöneldiğini gösteren verilerle de örtüşüyor.

ETF’LERE 700 MİLYON DOLAR GİRİŞ

Mart ayının ilk günlerinden itibaren ABD’de işlem gören Bitcoin ETF’lerine yaklaşık 700 milyon dolar yeni yatırım girişi gerçekleşti. Bu durum, jeopolitik riskler ve küresel ekonomik belirsizliklere rağmen dijital varlıklara olan ilginin yeniden güçlendiğine işaret ediyor.

Piyasa uzmanlarına göre yatırımcıların bir bölümü artık portföylerinde sadece altın değil, Bitcoin gibi alternatif yatırım araçlarına da yer vermeye başladı.

Kısacası… Küresel riskler artarken yatırımcıların tercihleri de değişiyor. Altın her zaman güvenli liman olarak görülse de son günlerde tablo biraz farklı.

Çünkü piyasada konuşulan soru şu: Yeni güvenli liman Bitcoin mi?