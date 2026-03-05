ABD ve İsrail saldırılarının ardından tırmanan savaş 6’ncı gününe girerken İran’ın “Hadid-110” adlı yeni nesil insansız hava aracını ilk kez operasyonel olarak kullandığı iddia edildi.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmalar Orta Doğu’da altıncı gününe girdi. Bölgedeki askeri gerilim her geçen saat artarken taraflar karşılıklı saldırılarını sürdürüyor. İran cephesinden gelen son iddia ise savaşın seyrini değiştirebilecek yeni bir silahın devreye sokulduğu yönünde.

İran medyasında yer alan bilgilere göre, Şahid-136 dronunun daha gelişmiş versiyonu olarak geliştirilen “Hadid-110” ilk kez operasyonel görevde kullanıldı. Yeni sistemin özellikle ABD askeri üslerini hedef alan saldırılarda sahaya sürüldüğü öne sürülüyor.

İRAN YENİ NESİL DRONUNU DEVREYE SOKTU

İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun kullandığı belirtilen Hadid-110’un en dikkat çekici özelliğinin turbojet motor olduğu ifade ediliyor. Üçgen yani delta kanat tasarımına sahip olan insansız hava aracının saatte yaklaşık 510 kilometre hıza ulaşabildiği ve İran envanterindeki en hızlı dronlardan biri olduğu belirtiliyor.

Askeri kaynaklara göre yeni sistem, daha önce kullanılan Şahid-136 modeline göre daha hızlı ve daha düşük radar görünürlüğüne sahip. Bu durum, hedefe ulaşma ihtimalini artıran en önemli faktörlerden biri olarak değerlendiriliyor.

HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİNİ AŞMASI AMAÇLANIYOR

Askeri analistler Hadid-110’un özellikle modern hava savunma sistemlerini aşmak amacıyla geliştirildiğine dikkat çekiyor. Daha düşük radar izi ve yüksek hız kombinasyonu sayesinde bu tür sistemlerin tespit ve müdahale süresinin zorlaşabileceği belirtiliyor.

Bu noktada savaş teknolojisi giderek farklı bir yere evriliyor. Artık klasik savaş uçaklarından çok, daha ucuz ve seri üretilebilen insansız sistemler çatışma sahasında belirleyici hale geliyor. Küçük bir drone… ama etkisi büyük olabiliyor.

İLK KEZ OPERASYONEL GÖREVDE KULLANILDI

Hadid-110 dronu ilk kez 12 Şubat 2025 tarihinde tanıtılmıştı. Sistem, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üyesi ülkelerin katıldığı ortak askeri tatbikatlarda test edilmişti. İran basınına göre son saldırılarla birlikte bu sistem ilk kez gerçek bir operasyon kapsamında kullanıldı.

ABD CEPHESİNDE ALARM

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Senato üyelerine kapalı bir brifing verdi. Yaklaşık 80 dakika süren toplantıda Ortadoğu’daki savaşın gidişatı, olası kara operasyonu ihtimali ve mühimmat stokları ele alındı.

Toplantıda özellikle İran yapımı “Shahed” tipi insansız hava araçlarının oluşturduğu tehdit gündeme geldi. ABD’li yetkililerin, bu sistemlerin beklenenden daha büyük bir risk oluşturduğunu ve mevcut hava savunma sistemlerinin tamamını engellemekte zorlanabileceğini ifade ettiği ileri sürüldü.

Yani mesele sadece bir drone meselesi değil. Bu savaşın yönü… belki de teknoloji üzerinden yeniden yazılıyor.