Orta Doğu'yu sarsan ve 6. gününe giren ABD-İsrail ve İran eksenli küresel kriz, ateş çemberini her geçen saat genişletiyor. Turizmin başkenti Alanya'da da hem bölgesel güvenlik hem de uluslararası ekonomi ve seyahat rotalarına olası etkileri açısından endişeyle takip edilen sıcak çatışmalar, komşu ülkelerin sınırlarına kadar ulaştı. Tahran yönetimi, misilleme operasyonlarının çapını büyüterek doğrudan Azerbaycan’ın Nahçıvan Havalimanı’nı Shahed-136 tipi kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldı. Saldırıda ilk belirlemelere göre iki kişi yaralanırken, Kafkaslar'da tansiyon en üst seviyeye tırmandı.

SAVAŞ GEMİSİ TORPİDOYLA BATIRILDI

Dünya genelinde büyük yankı uyandıran ve Alanya kamuoyunun da dikkat kesildiği bir diğer şok gelişme ise Hint Okyanusu'nda yaşandı. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez bir düşman gemisinin denizaltından atılan torpidoyla vurulduğunu doğruladı. İçerisinde yaklaşık 130 denizcinin bulunduğu İran'a ait Dena fırkateyni sulara gömülürken, korkunç saldırıda en az 87 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, kıyılarından 2 bin mil uzakta, uluslararası sularda gerçekleşen bu olayı "vahşet" olarak nitelendirerek ABD'nin ağır bir bedel ödeyeceğini duyurdu. ABD Senatosu ise Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik askeri yetkilerini kısıtlama tasarısını geri çevirerek kanlı operasyonlara yeşil ışık yakmayı sürdürdü.

ABD SAVAŞ UÇAĞI DÜŞTÜ, KÖRFEZ YANIYOR

Gerilimin zirve yaptığı bir diğer nokta olan İran'ın batısında ABD'ye ait bir F-15 savaş uçağı düştü. Yere çakılmadan önce paraşütle atlayan mürettebatın, ABD ve İsrail güçlerinin ortaklaşa düzenlediği kritik bir operasyonla kurtarıldığı öne sürüldü. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) verilerine göre çatışmaların başından bu yana 6 Amerikan askeri ölürken, 18'i yaralandı; ayrıca Kuveyt'te 3 ABD savaş uçağı "dost ateşiyle" düşürüldü. Öte yandan İran Devrim Muhafızları, Basra Körfezi'nin kuzeyinde bir Amerikan tankerini vurarak alevler içinde bıraktığını ve Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün savaş süresince kendi ellerinde olduğunu ilan etti.

TÜRKİYE SINIRINDA FÜZE ALARMI

Savaşın Türkiye'ye yansımaları da Alanya başta olmak üzere tüm bölgede tedirginlik yarattı. Geçtiğimiz günlerde İran'dan ateşlenen bir balistik füze, NATO hava savunma sistemlerince havada imha edilmişti. Hatay'a 4 Mart'ta düşen füzeyle ilgili sessizliğini bozan İran Ordusu, Türkiye'nin egemenliğine saygı duyduklarını belirterek atışı kendilerinin yapmadığını savundu.

LÜBNAN BOŞALTILIYOR, TAHRAN BOMBALANIYOR

Bölgedeki yangın diğer cephelerde de durmak bilmiyor. İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri'ne kadar olan bölgenin tamamen tahliye edilmesini isteyerek geniş çaplı bir işgalin sinyalini verdi. Beyrut'ta binlerce sivil yerinden edilirken, bir Hamas yöneticisinin öldürüldüğü iddia edildi. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz ile görüşen ABD'li mevkidaşı Hegseth'in "Sonuna kadar gidin, sizinleyiz" mesajının ardından İsrail savaş uçakları Tahran ve Kerec'de yeni patlamalara yol açtı. İran ise Kuzey Irak'taki Kürt milis üslerini ve Süleymaniye'deki telekomünikasyon merkezlerini balistik füze ve İHA'larla vurduğunu duyurdu.

Küresel turizm ve güvenliği tehdit eden bu kaotik tablonun nasıl sonuçlanacağı nefesler tutularak izleniyor.