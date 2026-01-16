Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi toplanmadan hemen önce yaşanan istifa, kulisleri hareketlendirdi. Encümen üyeliğinde boşalan koltuk için yeni isim gizli oyla belirlendi.

BŞB MECLİSİ ÖNCESİ BEKLENMEDİK GELİŞME

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde ocak ayı devam meclisi öncesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir, meclis toplantısı başlamadan önce encümenlik görevinden istifa etti. Karar, toplantı salonunda kısa sürede gündemin ilk maddesi haline geldi. Günün saati, binaya girip çıkan meclis üyeleri, kulislerde fısıldaşmalar… Bir anda herkes aynı soruyu sordu ama yüksek sesle değil.

BELEDİYE MEVZUATI DEVREYE GİRDİ

Belediye Hizmet Binası’nda yapılan toplantıda, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 16’ncı maddesi ile Belediye Çalışma Yönetmeliği’nin 20’nci maddesi gereğince işlem yapıldı. Mevzuata göre encümen üyeliğinde boşalma olması halinde, meclisin ilk birleşiminde gizli oyla yeni üye seçilmesi gerekiyor. Bu nedenle gündem değişti, sıralar yeniden düzenlendi.

GİZLİ OYLAMA YAPILDI

Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan teklif doğrultusunda gizli oylamaya geçildi. Cumhuriyet Halk Partisi, encümen üyeliği için Hasan Utkan Eminoğlu’nu aday gösterdi. Sandık kuruldu, oylar tek tek atıldı. Sessizlik… Sonra sayım.

YENİ ENCÜMEN ÜYESİ BELLİ OLDU

Yapılan gizli oylama sonucunda Hasan Utkan Eminoğlu, kullanılan 72 oyun 54’ünü alarak Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Üyeliği’ne seçildi. Eminoğlu, görev süresinin kalan bölümünü tamamlamak üzere encümen üyesi olarak görev yapacak. Kısa bir açıklama, ardından bir sonraki gündem maddesi. Meclis devam etti.