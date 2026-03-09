Pazartesi sabahı Ege Bölgesi’nden gelen deprem haberi hareketli saatlerin yaşanmasına neden oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, merkez üssü Denizli’nin Buldan ilçesi olan şiddetli bir sarsıntı kaydedildi. Saat 08.59 sularında gerçekleşen depremin büyüklüğü 5.1 olarak ölçüldü. Alanya’daki vatandaşların da sosyal medya ve haber kaynakları üzerinden gelişmeleri anbean izlediği sarsıntı, bölgedeki sismik hareketliliği yeniden gündeme taşıdı.

YERİN 7 KİLOMETRE DERİNLİĞİNDE OLUŞTU

Sarsıntının detaylarını kamuoyuyla paylaşan AFAD Deprem Dairesi, yer sarsıntısının oldukça sığ bir noktada, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana geldiğini açıkladı. Yüzeye yakın noktada gerçekleşen bu deprem, çevre il ve ilçelerde hissedilme oranını artırırken, uzmanlar bölgedeki hareketliliğin takibinin sürdüğünü bildirdi.

BÖLGEDE TEYAKKUZ DURUMU

Depremin hemen ardından yetkili kurumlar saha tarama çalışmalarına başlarken, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybına ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Denizli merkezli bu sarsıntı, benzer fay hatları üzerinde bulunan ve turizm sezonu öncesi güvenlik hassasiyeti yüksek olan Alanya gibi yerleşim yerlerinde de dikkatle takip ediliyor. Vatandaşlar Kandilli Rasathanesi ve AFAD’dan gelecek yeni verileri bekliyor.