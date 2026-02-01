Antalya–Isparta kara yolunda meydana gelen trafik kazasında Alanya’da yaşayan aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan 2 çocuğun hastanedeki tedavisi sürüyor.

Antalya–Isparta kara yolunda bugün saat 11.00 sıralarında meydana gelen trafik kazası, Alanya’yı yasa boğdu. Kazaya karışan araçlardan birinin Alanya’dan hareket ettiği öğrenildi.

AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada hayatını kaybeden 7 kişiden 4’ünün Alanya’da yaşayan aynı aileden olduğu ortaya çıktı. Acı haberin kısa sürede Alanya’ya ulaşmasıyla kent genelinde büyük üzüntü yaşandı.

Hayatını kaybedenlerden birinin isminin Afikat Aydın olduğu bilgisine ulaşıldı. Diğer yaşamını yitirenlerin kimlik tespit çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi.

2 ÇOCUK YARALI

Kazada yaralanan 2 çocuğun hastaneye kaldırıldığı, tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Yaralıların sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Olay yerinde sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri uzun süre çalışma yaptı. Araçların kaldırılmasının ardından yol kontrollü olarak trafiğe açıldı.