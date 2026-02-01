ALANYA'NIN toplumsal duyarlılığı ile bilinen aydın, hayırsever, tanınmış ve sevilen turizmcisi Mehmet Hacıkadiroğlu tarafından merhum dedesi için hazırlanan belgesel film, Alanya'nın yakın tarihine ışık tutacak ve nostalji rüzgarları estirecek. Nazmi Hacıkadiroğlu Belgesel Gösterimi ve Fotoğraf Sergisi'ni kapsayan anma toplantısı, yarın akşam saat 19.30'da Alanya Kültür Merkezi B Salonu'nda gerçekleştirilecek.

'NAZMİ AĞA UZLAŞMA VE HOŞGÖRÜNÜN TEMSİLCİSİ'

Belgeselle ilgili Yeni Alanya'nın sorularını yanıtlayan Mehmet Hacıkadiroğlu, "Alanya’nın sosyal, ekonomik ve kültürel tarihinde önemli izler bırakmış, Kuvayi Milliye kurucularından olan, 1967 yılında vefat eden dedem Nazmi Ağa'nın (Hacıkadiroğlu) yaşamını konu alan belgesel film çalışmamız tamamlanma aşamasına gelmiştir. Osmanlı'nın son dönemlerinden Cumhuriyet'in ilk yıllarına uzanan süreçte ticaret, toplumsal dayanışma, siyaset ve şehir kültürü ekseninde şekillenen bu belgesel, Alanya’nın yakın tarihine ışık tutmayı amaçlamaktadır. Nazmi Ağa’nın temsil ettiği uzlaşma, hoşgörü ve toplumsal sorumluluk anlayışı, belgeselin temel anlatı omurgasını oluşturmaktadır. İnşallah büyükbabamızın adını ve mirasını layıkıyla temsil edeceğimiz bir işe imza atacağız. Bu süreçte, tarih alanında uzman olan Mevlüt Güven ve Hayri Yenialp ile birlikte yaklaşık 7–8 ay süren yoğun ve özverili bir çalışma yürüttük. Ben buradan Mevlüt Güven, Hayri Yenialp ve Alanya Tarihçisi Oğuz Korum'a teşekkür ediyorum. Amacımız, büyükbabamızın yaşamını, mücadelesini ve bıraktığı mirası gelecek nesillere doğru ve hakkaniyetli bir şekilde aktarmaktı. Belgeselde dedemizin hem Türkiye Cumhuriyeti hem de Alanya için verdiği mücadeleleri, dokunduğu hayatları ve imza attığı güzel işleri hepiniz açık şekilde göreceksiniz. Bu anlamlı çalışmanın tanıtım ve gösterim sürecinde halkımızdan ilgi duyan herkesi aramızda görmekten onur duyarız. Halkımızın katılımı belgeselimize değer katacaktır" dedi.

'ÇİÇEK YERİNE ADD'YE BAĞIŞ' ÇAĞRISI

Hacıkadiroğlu, yarın akşam saat 19.30'da Alanya Kültür Merkezi B Salonu'nda gerçekleştirilecek Nazmi Hacıkadiroğlu Belgesel Gösterimi ve Fotoğraf Sergisi'ne çiçek göndermek isteyenlere teşekkür ederek "Çiçek yerine ADD (Atatürkçü Düşünce Derneği) Alanya şubemize bağış yaparak çocuklarımızın öğrenimine katkıda bulunabilirsiniz. Çiçek yerine bağışlarınızı açıklama kısmına 'Bağış' yazarak Alanya Atatürkçü Düşünce Derneği'nin TR17 0001 0000 3978 7074 9250 01 numaralı IBAN'ına gönderebilirsiniz" dedi.

KUVAYİ MİLLİYE NEDİR?

Kuvayi Milliye (Ulusal Güçler), Osmanlı İmparatorluğu'nun I. Dünya Savaşı'ndaki yenilgisini takiben Mütareke döneminde ortaya çıkan milis gruplarıdır. Kurtuluş Savaşı'nın ilk silahlı savunma kuruluşudur.