AFAD'dan Antalya ve Alanya'da yaşayan vatandaşlara iletilen SMS'lere göre, İl genelinde çok şiddetli sağanak bekleniyor.

AFAD'dan gönderilen SMS'te şöyle deniyor;

'MGM'ye göre, yarın Antalya'da çok kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Sel, su baskını, dolu, fırtına ve hortum tehlikelerine karşı tedbirli olun' denildi.

Yetkililer, özellikle ekili alanları olanların teyakkuzda olmasını ve sera cam gibi örtülü alanların kontrol edilmesini isterken, vatandaşlardan mecbur olmadıkça dışarı çıkmamasını istedi.