​"TEHLİKE HENÜZ GEÇMİŞ DEĞİL"







​Saha incelemeleri sonrası açıklamalarda bulunan İYİ Parti Alanya İlçe Başkanı Hilmi Er, durumun ciddiyetini koruduğunu belirterek vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Alanya Kaymakamlığı tarafından alınan tahliye kararlarının yerinde olduğunu vurgulayan Er, şu ifadeleri kullandı:

​"Yoğun yağışlardan etkilenen riskli alanları mercek altına aldık. Bazı ev ve iş yerlerinin tahliyesine başlandı ancak tehlikenin geçtiğini söyleyemeyiz. Meteorolojik veriler yağışların devam edeceğini gösteriyor. Buna bağlı olarak Dim Barajı’ndan yapılacak su salınımının artırılması, nehir yatağındaki su seviyesini daha da yükseltecektir."



​SAHADA YAKIN TAKİP



​Selin bıraktığı izleri bizzat yerinde gördüklerini ifade eden Hilmi Er, halkın tedbiri elden bırakmaması gerektiğini hatırlattı. Er, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Vatandaşlarımızdan ricamız, yetkililerin uyarılarını dikkate almaları ve risk dağılana dek tam kapasite tedbirli olmalarıdır.

​Takipteyiz: "Bizler süreci ve su seviyesindeki değişimleri yakından takip etmeye devam edeceğiz.

​Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun. Tüm Alanya halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."