İSTANBUL’UN Güngören ilçesine bağlı Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde, 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın E.Ç. tarafından bıçaklanarak öldürülmesi infial yarattı. Alanyalı siyasi parti temsilcileri yaşanan vahşete ilişkin tepkilerini Yeni Alanya’ya aktardı.

CHP: SORUNUN TEMELİNDE EKONOMİK VE SOSYAL UMUTSUZLUK YATIYOR’

Cumhuriyet Halk Partisi Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, çocukların suça karışmasını bir "koruma zafiyeti" olarak nitelendirerek, mevcut iktidarın eğitim ve gençlik politikalarını sert bir dille eleştirdi. Kandemir, "Son dönemlerde çocuk çetelere ilişkin suç haberlerine üzülerek tanık olmaktayız. Bir yerde çocuk suçluluğunun artması, onların suça sürüklendiğini ve bizlerin onları korumak için yeterli çabayı gösteremediğimiz anlamına gelir" diyerek toplumsal sorumluluğa dikkat çekti. Çocuklara vaat edilen geleceğin kalitesine vurgu yapan Bülent Kandemir, "Çocuklarımıza güzel bir gelecek, iyi bir aile yaşamı, alın teri ile mutlu ve huzurlu bir hayat vaat edemediğimizde onları kötü niyetli kişi ve grupların merhametine bırakırız" dedi. Hükümetin gençlere yönelik somut bir vizyon ortaya koyamadığını ifade eden Kandemir, kolay yoldan kazanç elde etmenin bir kültür haline dönüşmesinin toplumsal bir yıkım olduğunu savundu. Çözümün "sosyal devlet" anlayışıyla mümkün olacağını belirten Kandemir, CHP’nin belediyecilikte gösterdiği çabaları iktidara geldiklerinde genele yayarak devrim niteliğinde adımlar atacaklarını ifade etti.

İYİ PARTİ: SUÇ YAŞA BAKILARAK MEŞRULAŞTIRILAMAZ

İYİ Parti Alanya İlçe Başkanı Hilmi Er, toplumda infial yaratan vakalar üzerinden adaletin tesis edilmesi gerektiğine vurgu yaptı. "Onlar çocuk, suçsuzlar" yaklaşımının adalet duygusunu zayıflattığını savunan Er, caydırıcı önlemlerin bir an önce hayata geçirilmesi için çağrıda bulundu.

Hilmi Er, çocukların sorumluluk duygusundan tamamen yoksun sayılamayacağını ifade ederek, "Çocuklar yetişkinler kadar bilinçli olamayabilirler; fakat bu, yaptıkları eylemlerin sonuçlarını tamamen bilmedikleri anlamına da gelmez. Şiddetin, hırsızlığın, gaspın ya da cinayetin bir suç olduğu çok küçük yaşlarda dahi bilinen kavramlardır" dedi. Suça karışan bireylerin "hiçbir sorumluluğu olmayan masumlar" olarak tanımlanamayacağını belirten Er, ailelerin ve sosyal çevrenin etkisine de değindi. Çözümün cezasızlık algısını yıkmak olduğunu vurgulayan Hilmi Er, suç işleyenlerin yaptıklarının karşılıksız kalmayacağını bilmeleri gerektiğini, aksi halde masum çocukların ve ailelerin canının yanmaya devam edeceğini söyledi.

ANAHTAR PARTİ: KARANLIK ODAKLAR PUSUYA YATMIŞ DURUMDA

Anahtar Parti Alanya İlçe Başkanı Abdullah Akkuş, meselenin sadece polisiye tedbirlerle çözülemeyecek kadar derin olduğunu ve suç şebekelerinin savunmasız gençleri hedef aldığını belirtti. Suç örgütlerinin stratejilerine dikkat çeken Akkuş, "Karanlık odaklar pusuya yatmış durumda. Suç şebekeleri özellikle parçalanmış ailelerin çocuklarını ve savunmasız gençleri hedef alıyor. Tehlike sokaklardan dijital mecralara kadar yayılmış durumda" uyarısında bulundu.

Abdullah Akkuş, çocukların uyuşturucu, hırsızlık ve siber dolandırıcılık gibi suçlarda ön saflara sürüldüğünü belirterek, "Bir nesli göz göre göre kaybediyoruz; bu gidişata dur demek bir tercih değil, mecburiyettir" dedi. Akkuş, çözüm önerisi olarak köklü bir eylem planı sunarak; risk grubundaki çocukların erkenden tespit edilmesini, sosyal alanların denetlenmesini ve çocukları suça azmettiren çete liderlerine en ağır yaptırımların uygulanmasını istedi. Konunun siyaset üstü bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Akkuş, bir tek evladın dahi karanlığa kurban gitmesine tahammüllerinin olmadığını ifade etti.

SAADET PARTİSİ: ÇOCUKLAR SİSTEMİN MAĞDURUDUR

Saadet Partisi Alanya İlçe Başkanı Hüseyin Sarıca, suça sürüklenen çocuklar meselesinin cezalandırma odaklı politikalarla çözülemeyeceğini, sorunun yoksulluk ve sosyal devlet eksikliği gibi derin kökleri olduğunu savundu. Sarıca, artan çocuk suçluluğunu bireysel bir davranış bozukluğu değil, "toplumsal bir kriz" olarak tanımladı.

Hüseyin Sarıca, "Çocukları suçun kök sebeplerinden korumaya, sosyal adalet ve eğitim fırsatlarını güçlendirmeye yönelik politikalar geliştirilmelidir. Artan çocuk suçluluğunu yoksulluk, aile içi şiddet, eğitimden kopuş gibi problemlerin sonucu olarak görüyoruz. Bu bağlamda çocuklar büyük oranda sistemin mağdurudurlar," değerlendirmesinde bulundu. Sadece cezai yaptırımların artırılmasının yeterli olmadığını belirten Sarıca; aile içi şiddetle mücadele, din eğitimi ve dijital ortam denetimini içeren kapsamlı bir rehabilitasyon programı önerdi. Ayrıca Kasım 2025’te TBMM’de kurulan "Suça Sürüklenen Çocuklar Araştırma Komisyonu’na parti olarak verdikleri desteği hatırlatarak, şeffaf veri ve uzman birimlerin kurulmasının önemine dikkat çekti.

ZAFER PARTİSİ: KATİL KATİLDİR, ADALET MERHAMETİN ARKASINA SAKLANAMAZ

Zafer Partisi Alanya İlçe Başkanı Alper Arıkan, hukuk sistemine ve cezasızlık algısına yönelik sert eleştirilerde bulundu. Arıkan, ağır suçlarda failin yaşına bakılarak adaletin yumuşatılamayacağını vurguladı. Ülkenin çocuklarının adliye koridorlarında anılmasını büyük bir güvenlik krizi olarak niteleyen Arıkan, "Ortada masumiyetini kaybetmiş bir çocukluk değil, hayattan koparılmış masum insanlar vardır" dedi.

Cinayeti romantize etmenin adalete ihanet olduğunu belirten Alper Arıkan, "Bir çocuğu suça iten nedenleri görmezden gelmek nasıl yanlışsa, cinayeti romantize etmek ve cezasızlık algısını beslemek de en az o kadar tehlikelidir. Bugün 'nasıl olsa çocuk' denilerek yumuşatılan her karar, yarın başka bir masumun mezar taşına dönüşmektedir," ifadelerini kullandı. Arıkan, Zafer Partisi olarak çözüm önerilerini sunarken; kasten adam öldürenlerin yaşları ne olursa olsun katil olarak yargılanması gerektiğini ve devletin görevinin adaleti eksiksiz tesis etmek olduğunu kaydetti.