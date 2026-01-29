Bölge genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları ve soğuk hava, tarımsal üretimi doğrudan etkileyerek ürün arzında düşüşe neden oldu. Bu durumun market raflarına devasa zamlar olarak yansıması üzerine Güler, üretim sürecinde yaşadıkları zorluklara ve düşük alım fiyatlarına dikkat çekti. ​ Yüksek fiyat etiketlerini paylaşan Özcan Güler, üreticinin alın terinin karşılığını alamadığı dönemleri hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

​"Aylarca 10 liraya sattık; kimse sesimizi duymadı! Şimdi 180’e yiyin. Afiyet olsun."