Antalya'da kozmetik amaçlı botoks uygulamalarının ardından ortaya çıkan sağlık sorunlarına ilişkin yeni başvurular gündeme geldi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde son üç ay içerisinde 16 kişinin tedavi altına alınmasının ardından benzer şikayetler yaşayan başka hastaların da sağlık kuruluşlarına başvurduğu bildirildi. Vakalar, botulinum toksin uygulamalarının güvenliği ve işlemleri gerçekleştiren kişilerin yetkinliği konusundaki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

BOTOKSTAN ÜÇ GÜN SONRA BELİRTİLER BAŞLADI

Yeni başvurular arasında yer aldığı belirtilen B.J.'nin botoks uygulamasından yaklaşık üç gün sonra sağlık sorunları yaşamaya başladığı aktarıldı. Hastanın şikayetleri arasında göz kapağı düşüklüğü, yutma güçlüğü, ses kısıklığı ve nefes darlığı bulunuyor.

B.J.'nin botoks işlemini daha önce tanıştığı bir kişiye yaptırdığı yönündeki bilgiler gündeme gelirken, uygulamanın gerçekleştirildiği ortam ve kullanılan ürünün özelliklerine ilişkin doğrulanmış ayrıntılar bulunmuyor. Hastanın sağlık durumuna ilişkin yeni bir resmî açıklama da henüz tespit edilemedi.

ÜÇ AYDA 16 HASTA TEDAVİ ALTINA ALINDI

Demirören Haber Ajansının 12 Ekim 2026 tarihli haberine göre, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde son üç ayda botoks uygulamasının ardından ciddi sağlık sorunları yaşayan 16 kişi yatarak tedavi edildi. Hastalardan üçü yoğun bakımda takip edilirken bazı hastalara solunum desteği sağlandı.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Ebru Apaydın Doğan, hastaların solunum problemleri, konuşma ve yutma güçlüğü ile belirgin kas zayıflığı nedeniyle hastaneye yatırıldığını açıkladı. Doğan, daha hafif belirtiler gösteren hastaların ise ayaktan takip edildiğini belirtti.

Açıklanan verilere göre son bir haftada nöroloji kliniğine yatırılan yedi hastanın durumu adli vaka olarak bildirildi. Botoks işlemlerinin hangi merkezlerde ve kimler tarafından gerçekleştirildiğinin araştırılması gündeme geldi.

BİR HASTADAN YETKİSİZ UYGULAMA İDDİASI

12 Ekim'de kamuoyuna yansıyan vakalarda F.F. isimli hasta, yaklaşık 20 gün önce gittiği bir doktor kliniğinde botoks işleminin doktor yerine sekreter tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdü. İşlemden birkaç gün sonra göz kapağında düşme meydana geldiğini belirten F.F., daha sonra yutma güçlüğü yaşamaya başladığını anlattı.

Hastanın iddiası, uygulamayı gerçekleştiren kişinin mesleki yetkinliği konusunda soru işaretleri oluşturdu. Ancak söz konusu işlemin kim tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin kesinleşmiş bir adli veya idari tespit açıklanmadı.

BOTOKS ZEHİRLENMESİNİN BELİRTİLERİ NELER?

Botulinum toksini, sinirlerden kaslara iletilen uyarıları geçici olarak engelleyen bir maddedir. Tıbbi ve kozmetik amaçlarla kontrollü dozlarda kullanılabilmesine karşın toksinin istenmeyen biçimde yayılması ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi uzmanlarının açıklamalarında göz kapağı düşüklüğü, çift görme, ses kısıklığı, yutma güçlüğü, kaslarda güçsüzlük ve nefes darlığı öne çıkan belirtiler arasında sıralandı.

Bu belirtiler uygulamanın hemen ardından ortaya çıkabileceği gibi günler sonra da gelişebilir. Özellikle yutma güçlüğü, konuşma bozukluğu veya nefes darlığı yaşayan kişilerin vakit kaybetmeden acil sağlık hizmetlerine başvurması gerekiyor.

HER BOTOKS UYGULAMASI AYNI RİSKİ TAŞIMIYOR

Botulinum toksin uygulamalarının ardından görülen her yan etki, sistemik botulinum toksin zehirlenmesi anlamına gelmiyor. Enjeksiyon bölgesindeki geçici etkiler ile solunum ve yutma kaslarını etkileyebilen ağır tabloların birbirinden ayrılması gerekiyor.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Ebru Apaydın Doğan, kullanılan ürünün niteliği, uygulayıcının uzmanlığı ve toksinin vücuda yayılması gibi etkenlerin ağır klinik tablolarla ilişkili olabileceğine öne çıktı.

Bu nedenle işlemin yetkili sağlık kuruluşlarında, uygun ürünlerle ve gerekli mesleki yeterliliğe sahip hekimler tarafından gerçekleştirilmesi önem taşıyor.

ANTALYA'DAKİ VAKALARDA SORUŞTURMA SÜRECİ

Antalya'daki olaylarda öne çıkan noktalardan biri, son bir haftada hastaneye yatırılan yedi kişinin durumunun adli vaka olarak bildirilmesi oldu. Bu bildirim, hastaların yaşadığı sağlık sorunlarının tıbbi değerlendirmelerin yanı sıra adli yönden de incelenmesine imkân sağlıyor.

Öte yandan ilk açıklanan 16 hastanın ardından gündeme gelen yeni başvuruların toplam hasta sayısını kaça yükselttiği henüz doğrulanmış bir kurum verisiyle açıklanmadı. Bu nedenle yeni vakaların sayısı ile önceki hastaların tedavi durumuna ilişkin güncel bilgiler birbirinden ayrı değerlendiriliyor.

Antalya'da botoks uygulamalarının ardından ortaya çıkan sağlık sorunlarına ilişkin incelemelerde, kullanılan ürünlerin kaynağı ve uygulamaların kimler tarafından gerçekleştirildiği sorularının yanıtlanması bekleniyor.