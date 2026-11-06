Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından Seydi Ahmet Aydoğmuş (73) ve eşi Satı Aydoğmuş (68) için Kıyır köyünde cenaze töreni düzenlendi. Törene aile yakınları, vatandaşlar ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven katıldı.

AYDOĞMUŞ ÇİFTİ KIYIR KÖYÜNDE UĞURLANDI

5 Kasım 2026'da İhsaniye ilçesine bağlı farklı köylerde gerçekleştirilen silahlı saldırılarda yaşamını yitiren Aydoğmuş çifti için 6 Kasım'da cenaze namazı kılındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Divan Katip Üyesi ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, tören öncesinde aileyi ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti.

Yurdunuseven, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kıyır köyünden Seydi Ahmet Aydoğmuş ve Satı Aydoğmuş'un yakınlarına taziye ziyaretinde bulunduğunu belirterek hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine sabır diledi.

İZMİR'E DÖNMEYE HAZIRLANIYORLARDI

AYdoğmuş çifti, İzmir'de yaşıyor ve yaz aylarını memleketleri Afyonkarahisar'ın Kıyır köyünde geçiriyordu. Saldırı günü Afyonkarahisar'a alışveriş yapmak için giden çiftin, iki gün sonra İzmir'e dönmeyi planladığı öğrenildi.

İki oğlu, bir kızı ve sekiz torunu bulunan çiftin, köylerine yaklaşık bir kilometre uzaklıkta silahlı saldırıya uğradığı bildirildi. Kıyır Köyü Muhtarı Lütfi Yaşar, olayın ardından kendisine yapılan ihbar üzerine bölgeye gittiğini ve hayatını kaybedenlerin köy sakinleri olduğunu öğrendiğini anlattı.

ÜÇ FARKLI NOKTADA 8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Anadolu Ajansının 6 Kasım tarihli haberine göre saldırılar, Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini, Kıyır ve Yukarıtandır köyleri çevresinde meydana geldi. Ayazini mevkisinde üç, Kıyır mevkisinde üç kişi yaşamını yitirdi. Yukarıtandır köyünde ağır yaralanan iki kadın öğretmen ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Saldırılarda Seydi Ahmet Aydoğmuş ve Satı Aydoğmuş'un yanı sıra Ahmet Uzel, Bekir Toprak, Noman Toprak, İsmail Şen ile öğretmenler Hilal Mete ve Ayşe Sena Demir yaşamını yitirdi. Olayda ağır yaralanan bir kişinin tedavi altına alındığı bildirildi.

SALDIRI ŞÜPHELİSİ AFYONKARAHİSAR'A GETİRİLDİ

Jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda saldırıların şüphelisi Arif Sefa Ö., kaçtığı Eskişehir'de yakalandı. Anadolu Ajansının aktardığına göre şüpheli, Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına teslim edildi.

Şüphelinin kaçış sırasında kullandığı araçta pompalı tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildiği bildirildi. Afyonkarahisar'a getirilen şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü açıklandı.

8 KİŞİNİN CENAZESİ AİLELERİNE TESLİM EDİLDİ

Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen otopsi ve adli incelemelerin tamamlanmasının ardından saldırıda yaşamını yitiren sekiz kişinin cenazesi yakınlarına teslim edildi. İhlas Haber Ajansının aktardığına göre cenazelerden altısı gece, ikisi ise 6 Kasım sabahı ailelerine verildi.

Aydoğmuş çifti için Kıyır köyünde düzenlenen törenle birlikte saldırıda hayatını kaybedenlerin cenaze programları devam ederken, sekiz kişinin ölümü ve bir kişinin ağır yaralanmasıyla sonuçlanan olayla ilgili adli soruşturma sürüyor.