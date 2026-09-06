Hatay'ın Samandağ ilçesinde kıyı kumullarında yetişen koruma altındaki kum zambakları çiçek açtı. Beyaz çiçekleriyle sahil boyunca görülen bitkiler, ziyaretçilerin ve fotoğrafçıların ilgi odağı olurken doğal yaşam alanlarına zarar verilmemesi için uyarılar yapılıyor. Kum zambaklarını koparan veya tahrip edenlere 2026 yılı için 699 bin 245 TL idari para cezası uygulanıyor.

SAHİLDE HER YIL YENİDEN ÇİÇEK AÇIYOR

Samandağ'ın kumul alanlarında doğal olarak yetişen kum zambakları bu yıl da çiçeklenme dönemine girdi. Soğanlı yapıya sahip bitki, toprak altında besin ve enerji depolayarak uygun koşullarda yeniden gelişebiliyor. Uzun ve dar yaprakları bulunan kum zambağı, kıyı ekosisteminin zorlu koşullarına uyum sağlayan türlerden biri olarak biliniyor.

Bölgede kum zambaklarının korunmasına yönelik gönüllü çalışmalar yapan fen bilgisi öğretmeni Cansel Baytar, bitkinin Türkiye'de özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarındaki kumul alanlarda görüldüğünü belirtti. Baytar, ziyaretçilerin çiçekleri koparmadan ve soğanlarını yerinden çıkarmadan yalnızca fotoğraflamasını istedi.

KIYILARDAKİ İNSAN BASKISI YAŞAM ALANINI DARALTIYOR

Kum zambaklarının yaşamını sürdürdüğü kıyı kumulları; yoğun sahil kullanımı, araç girişleri, yapılaşma ve bitkilerin doğal ortamından alınması gibi nedenlerle zarar görebiliyor. Bu nedenle koruma çalışmalarında yalnızca çiçeğin değil, yetiştiği kumul habitatının da bozulmadan bırakılması önem taşıyor.

Antalya'da Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Gökhan Deniz de 2026 yılı başında yaptığı açıklamada nesli tehlike altındaki bitki veya hayvan türlerine zarar verilmesi halinde 699 bin 245 TL idari para cezası uygulanabildiğini, habitat tahribinde ise yaptırımın 3 milyon 496 bin 768 TL'ye kadar çıkabildiğini açıklamıştı.

ALANYA SAHİLLERİNDE DE AYNI TÜRE RASTLANIYOR

Kum zambaklarının korunması Alanya için de doğrudan önem taşıyor. Yeşilöz Sahili'nde kıyı kumullarında doğal olarak yetişen kum zambakları Haziran 2026'da yeniden çiçek açmış, bitkilere zarar verilmemesi konusunda bölge sakinleri ve ziyaretçiler uyarılmıştı. Alanya'da önceki yıllarda da Yeşilöz'deki kum zambaklarının çevresine taş ve koruyucu çitler yerleştirilerek bitkilerin ezilmesinin önüne geçilmeye çalışılmıştı.

2024 yılında Alanya'daki kum zambaklarına zarar verilmesi halinde uygulanan ceza 387 bin 141 TL seviyesindeyken, 2026 yılı için koruma altındaki türlere yönelik idari yaptırım 699 bin 245 TL'ye yükseldi. Böylece Samandağ'daki uyarı, aynı türün yaşam alanlarından biri olan Alanya kıyıları açısından da önem taşıyor.

ÇİÇEĞİ KOPARMADAN FOTOĞRAFLAYIN

Samandağ sahilini gezen Doğa Amuk da kum zambaklarını doğal ortamlarında fotoğrafladığını ve çiçeklere zarar vermediğini belirtti. Koruma çalışmalarında ziyaretçilerden kum zambaklarının üzerine basmamaları, çiçekleri koparmamaları, soğanlarını çıkarmamaları ve kumul alanlarda bitkilere zarar verecek faaliyetlerden kaçınmaları isteniyor.

Kum zambakları yalnızca Samandağ ve Alanya'da değil, Türkiye'nin farklı kıyılarında da koruma çalışmalarıyla gündeme geliyor. Samsun'un Alaçam ilçesindeki Geyikkoşan Sahili'nde de ağustos sonunda çiçek açan kum zambakları için aynı 699 bin 245 TL'lik ceza konusunda ziyaretçilere uyarı yapılmıştı.