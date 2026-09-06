Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonunun ilk büyük derbisinde Fenerbahçe ile Beşiktaş, 5 Eylül Cumartesi günü İstanbul'da karşı karşıya geldi. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre Chobani Stadı'ndaki mücadele saat 20.00'de başladı.

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşmasının Türkiye'deki canlı yayın adresi beIN Sports 1 oldu. Karşılaşma beIN Sports'un abonelik gerektiren yayın hizmeti kapsamında ekranlara geldi. Bu nedenle derbi televizyonda şifresiz olarak yayınlanmadı. İnternet üzerinden karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler için de yayın haklarını elinde bulunduran platformların resmi servislerinin kullanılması gerekiyor.

DERBİNİN TARİHİ UEFA TAKVİMİNE GÖRE BELİRLENDİ

Süper Lig'in 4. hafta programı ilk açıklandığında Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşmasının günü kesinleştirilmemişti. TFF, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması fikstürünün ilan edilmesinin ardından programı güncelledi. Fenerbahçe'nin Avrupa'daki maç takvimi nedeniyle derbi 5 Eylül Cumartesi saat 20.00'ye yerleştirildi.

DERBİDE DÜDÜK HALİL UMUT MELER'DEYDİ

Merkez Hakem Kurulu, sezonun ilk derbisinde Halil Umut Meler'i görevlendirdi. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Abdullah Bora Özkara üstlenirken, karşılaşmanın dördüncü hakemi Batuhan Kolak oldu.

İKİ TAKIM DA 6 PUANLA DERBİYE ÇIKTI

Fenerbahçe, ligdeki ilk üç maçında Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olurken Konyaspor'u 4-2, Samsunspor'u ise 2-0 yenerek derbi haftasına 6 puanla girdi. Sarı-lacivertliler aynı dönemde UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerini geçerek lig aşamasına kalmayı başardı.

Beşiktaş ise Süper Lig'e Eyüpspor karşısındaki 1-0'lık galibiyetle başladı. Siyah-beyazlılar ikinci haftada Alanyaspor deplasmanından 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı, ardından Çorum FK karşısında 6-2 kazanarak puanını 6'ya yükseltti. Böylece iki ezeli rakip sezonun ilk derbisine eşit puanla çıktı.

DERBİ BEŞİKTAŞ'IN GALİBİYETİYLE TAMAMLANDI

Karşılaşma öncesinde canlı yayın ve şifresiz izleme seçenekleri yoğun biçimde araştırılırken, 5 Eylül'de oynanan mücadele Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Fenerbahçe 26. dakikada Milan Skriniar'ın golüyle öne geçti. Beşiktaş, 38. dakikada Rıdvan Yılmaz ile eşitliği sağladı ve ilk yarı 1-1 tamamlandı. Siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golü ise 73. dakikada Dusan Vlahovic kaydetti.