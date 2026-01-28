KÜRESEL Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Londra’da gerçekleştirdiği temaslar çerçevesinde önemli diplomatik ve medya buluşmalarına imza attı. Dim, temas programı kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Londra Başkonsolosu Büyükelçi Dr. Hasan Ulusoy ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Aysan Mullahasan’ı ziyaret etti. Gerçekleştirilen görüşmelerde KGK’nın kamu diplomasisine yönelik yürüttüğü çalışmalar ele alınırken, uluslararası alanda medya ve iletişim alanındaki iş birliği imkânları hakkında istişarelerde bulunuldu.



TÜRK GAZETECİLER BULUŞTU

Londra temasları kapsamında Yunus Emre Enstitüsü holünde, KGK Londra Temsilcisi Vatan Öz’ün öncülüğünde bir resepsiyon da düzenlendi. Resepsiyonda İngiltere’de görev yapan Türk gazeteciler ile Türk dostu yabancı gazeteciler bir araya geldiler. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada diaspora gazeteciliği, geleneksel medyanın dönüşümü, KGK’nın uluslararası çalışmaları, basın özgürlüğü ve sansür gibi başlıklar ele alındı. Katılımcılar, medya alanındaki güncel gelişmeler ve karşılaşılan ortak sorunlar üzerine görüş alışverişinde bulundu.

DİM'DEN DAYANIŞMA VURGUSU

KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Londra’daki temasların, Türk medyasının uluslararası görünürlüğünün artırılması ve gazeteciler arası dayanışmanın güçlendirilmesi açısından önemli katkılar sunduğunu ifade etti.