“En heyecanlı projelerden biri”

Öğrenciler ve genç Fenerbahçeli taraftarlar tarafından coşkuyla karşılanan Saran, çocuklarla bir arada olmanın kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını belirterek şunları söyledi:

“Her deplasmana büyük bir heyecanla gidiyoruz ama bugün ayrı bir heyecan var. Bunun en önemli sebebi çocuklarla buluşmak. Bu, başlattığımız en heyecanlı projelerden biri. Eğer bu etkinlikte bizim de bir katkımız varsa ne mutlu bize. İyi ki varsınız, en büyük Fenerbahçe.”

“Tutamayacağımız sözler vermeyelim”

1969 yılından bu yana Fenerbahçeli olduğunu ifade eden Saran, projenin sürdürülebilirliğine dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Her deplasmanda bir okul yaparsak transfer yapamayız. Tutamayacağımız sözleri vermeyelim. Ama inşallah bugün burada çok güzel bir başlangıç olacak.”

Alanyaspor maçı ve lig mesajı

Fenerbahçe’nin Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmaya da değinen Sadettin Saran, galibiyetin ligde önemli bir kırılma yaratabileceğini vurguladı:

“Bugün 3 puan alırsak çok şeyin değişeceğine inanıyorum. Burası kırsalda yer alan çok güzel bir okul, gençlerin enerjisi harika. İnşallah buradan 3 puanla ayrılacağız.”

Galatasaray’ın puan kaybı sonrası dikkat çeken sözler

Ziyaret sırasında Galatasaray’ın Gaziantep FK karşısında aldığı beraberlik de sorulan Saran, bu sonuçla ilgili kısa ama net bir değerlendirmede bulundu:

“Dünkü sonuçtan sonra ayrı bir heyecan var.”

Öğrencilerle yakından ilgilendi

Konuşmaların ardından kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi. Sadettin Saran, öğrencilerle sohbet etti, kütüphaneyi gezdi ve genç taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.