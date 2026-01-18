Sınırımızın hemen ötesinde günlerdir süren gerilim ve belirsizlik, yerini kritik bir uzlaşıya bıraktı. Bölgesel istikrarı ve dolaylı olarak Türkiye'nin güney hattındaki turizm ve güvenlik dinamiklerini de ilgilendiren gelişmede, Şam yönetimi ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında el sıkışıldığı duyuruldu. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el Şara, çatışmaların ardından ateşkes ilan edildiğini resmen açıkladı.

TAM ENTEGRASYON DÖNEMİ BAŞLIYOR

Masadaki 12 maddelik plan, bölgedeki idari ve askeri yapıyı kökten değiştirecek unsurlar içeriyor. Yapılan anlaşma kapsamında "tam entegrasyon" süreci başlatılırken, sivil kurumların tamamının doğrudan Suriye devletine bağlanacağı belirtildi. Kuzeydoğuda yer alan üç vilayete devlet kurumlarının girişi sağlanacak. Sürecin detaylarını görüşmek üzere planlanan ancak hava muhalefeti nedeniyle ertelenen Mazlum Abdi toplantısının ise yarın gerçekleştirilmesi bekleniyor.

PETROL VE SINIR KAPILARI DEVREDİLİYOR

Anlaşmanın en dikkat çekici maddeleri ekonomik ve stratejik alanlarda yoğunlaşıyor. SDG'nin kontrolünde bulunan petrol sahalarının yönetimi ve sınır kapılarının kontrolü, kayıtsız şartsız Suriye hükümetine geçiyor. Bu hamle, bölgedeki ekonomik kaynakların tek elde toplanması açısından dönüm noktası olarak nitelendiriliyor.

ASKERİ UNSURLAR BAKANLIĞA BAĞLANACAK

Güvenlik mimarisinde de radikal bir değişikliğe gidiliyor. SDG bünyesindeki silahlı unsurların, yapılacak güvenlik taramaları ve bölge hassasiyetleri gözetilerek Suriye Savunma Bakanlığı çatısı altına alınacağı kesinleşti. Alanya ve çevresinde de yakından takip edilen sınır güvenliği ve bölgesel barış atmosferi için bu hamlenin sahadaki yansımaları merakla bekleniyor.