Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın okullara yaptığı ziyaretler kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor. Daha önce Adana Sarıçam’daki bir okul ziyaretiyle gündeme gelen Saran’ın, bu kez Alanya Kestel Akdeniz İlkokulu ve Ortaokulu’nda düzenlenen etkinliğe katılması tepkilere yol açtı.

Özellikle okul ziyaretlerinin önceden bildirilmeden yapıldığı iddiası, eğitim çevrelerinde ve veliler arasında soru işaretlerine neden oldu. Konu, Milli Eğitim Bakanlığı’nın da gündemine taşındı.

OKUL ZİYARETLERİ İZİNSİZ Mİ YAPILDI?

SuperHaber’in aktardığı bilgilere göre, Sadettin Saran’ın okul ziyaretleri öncesinde resmî bir bilgilendirme yapılmadı. Ziyaretlerin, okullar ile bazı kulüp ve dernekler arasında imzalanan protokoller kapsamında gerçekleştiği, ancak ziyaret heyetinde kimlerin yer alacağının okul yönetimlerine önceden bildirilmediği öne sürüldü.

İddiaya göre Saran, deplasman maçları için şehir dışına çıktığı dönemlerde, bulunduğu ildeki okullara habersiz ziyaretler gerçekleştiriyor ve etkinliklerde konuşmalar yapıyor. Son örnek ise Alanya’daki Kestel Akdeniz İlkokulu ve Ortaokulu oldu.

Okul bahçesinde yapılan etkinliğin ardından bazı veliler, ziyaretin içeriği ve usulüyle ilgili rahatsızlıklarını dile getirdi.

MEB: “PEDAGOJİK OLARAK DOĞRU DEĞİL”

SuperHaber Genel Yayın Yönetmeni Sinan Sungur, konuyu Milli Eğitim Bakanlığı’na sordu. Bakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Yılmaz Güney, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Ülkemizin kıymetli kulüplerinden biri olan Fenerbahçe’nin okullarımızla planladığı etkinlikler, çocuklara sporu sevdirmek açısından değerlidir. Ancak tutuksuz yargılansa dahi çocuklara kötü örnek oluşturabilecek durumda olan bir kişinin, öğrencilerle bir araya gelmesi pedagojik olarak doğru değildir. Ziyaret heyetinde yer alacağı okulumuza önceden bildirilmemiştir. Bakanlık olarak konuyu etraflıca inceleyeceğiz.”

Açıklamada, ziyaretlerin içeriği ve yöntemiyle ilgili inceleme başlatıldığı da net şekilde ifade edildi.

Alanya’da bazı eğitimciler ise, okulların siyasi, sportif ya da kişisel tartışmaların merkezine çekilmemesi gerektiğini savunuyor. Çocuklar var sonuçta…

İNCELEME SÜRECİ SÜRÜYOR

Milli Eğitim Bakanlığı’nın incelemesinin ardından, benzer okul ziyaretleri için yeni bir düzenleme veya kısıtlama getirilip getirilmeyeceği merak ediliyor. Alanya’daki ziyaretin de bu kapsamda dosyaya eklendiği öğrenildi.