KONUT SAHİPLERİ ŞİKAYETÇİ

Stadyuma bitişik binalarda yaşayan vatandaşlar, konserlerdeki müzik ve anons seslerinin yaşam kalitelerini ciddi şekilde etkilediğini belirterek yargı yoluna gitti. Şikayetlerde yalnızca ses değil, konser günlerinde oluşan kalabalık ve yoğunluk da rahatsızlık nedeni olarak gösterildi.

REAL MADRID’DEN UZLAŞMA TEKLİFİ

Şikayetlerin ardından Real Madrid yönetimi, konut sahiplerine uzlaşma amacıyla şu teklifleri sundu:

Konserlerde ses seviyesinin düşürülmesi ,

Stadyum çevresindeki binalarda yaşayanlara ses yalıtımı desteği sağlanması.

TEKLİF REDDEDİLDİ

Ancak bina sakinleri, sorunun yalnızca gürültüyle sınırlı olmadığını, konser izleyicilerinin yarattığı kalabalık ve düzensizliğin de ciddi bir sorun olduğunu belirterek bu teklifi kabul etmedi.

DAVA ERTELENDİ

Taraflar arasında görülen davada uzlaşma sağlanamazken, mahkeme süreci ileri bir tarihe ertelendi. Davanın sonucu, sadece Real Madrid’i değil, İspanya genelinde stadyumların konser ve etkinlik amaçlı kullanımı açısından da emsal niteliği taşıyabilir.