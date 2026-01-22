Dün saat 19.00 sıralarında otele giriş yapan Recep Bektaş, resepsiyona alkol satışı olup olmadığını sordu. Resepsiyon görevlisinden olumsuz yanıt alan Bektaş, dışarıdan alkol getirerek odasına giriş yaptı. Bugün otelden çıkış yapması gereken Bektaş'ın ayrılmaması üzerine odaya gelen temizlik görevlisi, yanıt alamayınca yedek kartla içeri girdiğinde Bektaş'ı banyo kısmında hareketsiz halde gördü. Durumun bildirilmesiyle adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, Recep Bektaş'ı banyoda yüzüstü yatar vaziyette kanlar içerisinde hareketsiz buldu.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Bektaş'ın hayatını kaybettiği, başında düşüşe bağlı yara izi olduğu belirlendi. Odada yapılan incelemede, Bektaş'a ait telefon ve cüzdanın bulunduğu, ayrıca boş alkol şişelerinin olduğu tespit edildi. Otelin güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesinde, Bektaş'ın kaldığı odaya kendisinden başka giriş-çıkış olmadığı görüldü. Olayla ilgili inceleme ve çalışmalar sürüyor.