5 buçuk aylık SMA Tip 1 hastası Esila Deniz Yiğitbay için ailesi zamana karşı zorlu bir mücadele veriyor. Sinir hücrelerini etkileyerek kasların giderek zayıflamasına ve erimesine neden olan SMA Tip 1, tedavi edilmediğinde ölümcül sonuçlara yol açabilen ağır bir hastalık olarak biliniyor. Uzmanlara göre bu hastalıkta kas kayıpları başladıktan sonra geri dönüş mümkün olmuyor ve süreç ilerledikçe çocukların hareket etme, yutma ve nefes alma gibi temel fonksiyonları ciddi şekilde etkileniyor. SMA Tip 1 hastası Esila’nın babası Şaban Yiğitbay, yaptığı açıklamada kızlarının henüz 5 buçuk aylık olduğunu ve kas kayıplarının yaklaşık iki ay sonra başlayabileceğini belirterek zamanın kendileri için son derece kritik olduğunu söyledi. Yiğitbay, kızının tedaviye ulaşabilmesi için toplumun her kesiminden destek beklediklerini ifade etti.



‘ZAMANIMIZ GİTTİKÇE DARALIYOR’

Baba Şaban Yiğitbay, “Öncelikle şunu söyleyeyim. Şu anda kızım 5 buçuk aylık ve maalesef zamanımız gittikçe daralıyor. Önümüzde yaklaşık iki ay gibi bir süre kaldı. Kas kayıpları yedinci aydan sonra başlıyor. Maalesef zamanımız gerçekten çok daraldı. Şu anda bizi nelerin beklediğini az çok tahmin ediyoruz. Ben buradan iş insanlarımıza, vakıflarımıza ve odalarımıza sesleniyorum. Lütfen gelin Esila için el ele verelim. Kas kayıpları başlamadan Esila’ya yeni bir hayat bağışlayalım. Bu sizlerin yardımları ve desteğiyle olacak. Allah kimsenin başına getirmesin ama benim yerimde sizlerden biri olsaydı evinizde rahat rahat oturabilir miydiniz? Sonuçta kucağımdaki evladım. Onun için gerekirse seve seve canımı da feda ederim ama elimden hiçbir şey gelmiyor. Lütfen herkesten rica ediyorum” dedi.



‘GİDEN KASLAR GERİ GELMEYECEK’

Kas kayıplarının iki ay sonra başlayabileceğini belirten Yiğitbay, “SMA Tip 1 hastalığı diğer hastalıklara benzemiyor. Kas kayıpları başladığı zaman maalesef giden kaslar bir daha geri gelmiyor. Bunu herkes biliyor. Lütfen sizlerden rica ediyorum. Önümüzde sadece iki ay gibi bir zaman kaldı. Bu iki ay içinde Esila’ya yeni bir hayat bahşedelim. Sizlerden yardım talep ediyorum, destek istiyorum” diye konuştu.



‘GEREKEN DESTEĞİ ALAMIYORUZ’

Yardım konusunda sıkıntı yaşadıklarını belirten Yiğitbay, yetkililere ve iş insanlarına da seslendi. Yiğitbay, “İş insanlarımızdan, vakıflardan ve odalardan maalesef hiçbir destek alamıyoruz. Sağ olsun belediyemiz manevi destekle sonuna kadar yanımızda. Allah razı olsun kendilerinden. Onun dışında hiçbir şekilde destek ve yardım alamıyoruz. Lütfen sesimize ses olun” ifadelerini kullandı. (Hatice NERGİZ)