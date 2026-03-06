Alanya’da bir öğrenci yurdunda okey oynanmasının yasaklanması, öğrenciler arasında ilginç bir çözümü beraberinde getirdi. Yurtta kalan bazı gençler, yasağı aşmak için kartondan okey taşları yaparak oyun oynamaya başladı.

Gençlerin kartondan hazırladıkları taşlarla oynadığı okey oyunu kısa sürede sosyal medyada da paylaşıldı. Görüntülerde öğrencilerin masa üzerinde el yapımı karton taşlarla okey oynadığı anlar yer aldı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Paylaşılan görüntüler kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından izlenirken, birçok kişi öğrencilerin bulduğu çözümü “yaratıcı” ve “esprili” yorumlarıyla değerlendirdi.

Okey yasağı sonrası ortaya çıkan bu durum, sosyal medyada da kısa sürede yayılarak dikkat çekti.