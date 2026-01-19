“Kıbrıs’a kumar oynamak için gittik”

Karaca ifadesinde, İBB davasında adı geçen ve firari olan iş insanı Murat Gülibrahimoğlu ile yaklaşık 1,5 yıl sevgili olduklarını ve bu süreçte birlikte birçok seyahat yaptıklarını söyledi. Kıbrıs’a gidiş amaçlarının kumar oynamak olduğunu belirtti.

“Sarı oda” detayı

TGRT Haber’de yer alan bilgilere göre Karaca, Kıbrıs’ta konakladıkları otelde kendilerine özel bir oda tahsis edildiğini ifade etti. Odanın korumalı olduğunu söyleyen Karaca,

“Oda sarı renkteydi ve ismi de bu şekildeydi. Kapıda korumalar vardı” dedi.

“300 bin dolar kaybetti, yüksek miktarda kazanç sağlandı”

Karaca, kumar sırasında yaşananlara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Murat Gülibrahimoğlu’nun yaklaşık 300 bin dolar kaybettiğini ,

Hüseyin Köksal’ın ise yüksek miktarda para kazandığını öne sürdü.

“Aynı masada birlikte oynadılar”

Rabia Karaca, ifadesinin devamında,

“Masada Emel Müftüoğlu, Hüseyin Köksal ve Murat birlikte oyun oynadı” dedi.

Soruşturma kapsamında Karaca’nın ek ifadesi dosyaya alınırken, olayla ilgili adli sürecin sürdüğü bildirildi.