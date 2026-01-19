“Vaktimizin daraldığını üzülerek belirtmek isterim”

Umut Özkan, yaptığı açıklamada Ufuk Özkan’a influenza (grip) teşhisi konulduğunu belirterek,

“Vaktimizin daraldığını üzülerek belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.

Ziyaretlere kısıtlama getirildi

Influenza teşhisinin ardından hastanede ziyaret kısıtlaması uygulandığını açıklayan Umut Özkan,

“Yeni bir tarih açıklanana kadar ziyaretler kısıtlanmıştır” dedi.

Ufuk Özkan kimdir?

11 Nisan 1975 doğumlu olan Ufuk Özkan (50), Almanya’nın Mannheim kentinde dünyaya geldi. Annesi Trabzonlu, babası Samsun Tekkeköylüdür. Çocukluğunun bir bölümünü Almanya’da geçirdikten sonra Türkiye’ye yerleşti.

Samsun Belediye Konservatuvarı ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Özkan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nda görev yaptı.

Televizyon kariyerine 2003 yılında başlayan oyuncu, özellikle “Geniş Aile” dizisinde canlandırdığı Cevahir karakteriyle geniş kitlelerce tanındı. Tiyatro, dizi ve sinema alanında birçok projede yer alan Özkan, Almanca ve İngilizce bilmektedir.