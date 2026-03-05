​Antalya’nın Türk tarihindeki sarsılmaz yerine dikkat çeken Kaya, şehrin sadece bir turizm merkezi değil, aynı zamanda köklü bir ecdat mirası olduğunu ifade etti. Kaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

​"Akdeniz’in incisi, ülkemizin dünyaya açılan penceresi, turizm ve tarımın başkenti olan Antalya'mızın Türk yurdu oluşunun 819. yıl dönümünü büyük bir gururla kutluyoruz. Bu topraklar, sekiz asırdır medeniyetimize ev sahipliği yapan, birliğimizin ve dirliğimizin sembolü olan eşsiz bir coğrafyadır."

Kentin fethiyle Anadolu’nun kapılarının denize açıldığını hatırlatan Kaya, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "1207 yılında I. Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından fethedilen bu cennet şehri bizlere vatan kılan şanlı ecdadımızı saygıyla ve rahmetle anıyorum. Onların bizlere bıraktığı bu mirası, Cumhuriyetimizin ışığında daha da ileriye taşımak ve Antalya’nın değerine değer katmak en büyük sorumluluğumuzdur."