KÜRESEL turizm pazarının kalbinin attığı ITB Berlin Turizm Fuarı’nda Alanya'nın tanıtım atağı hız kesmeden devam ediyor. Fuar kapsamında Avrupa ve İngiltere pazarının en büyük aktörleriyle birebir görüşmelerini sürdüren Alanya heyeti, İngiliz pazarının önde gelen oyuncusu Jet2 Holidays ile pazarlama anlaşmasını tazeledi.

ERKEN REZERVASYON DÖNEMİNDE TÜRKİYE'DE TEK DESTİNASYON

Yapılan bu stratejik anlaşmayla birlikte Alanya, Ege ve Akdeniz bölgeleri başta olmak üzere Türkiye'de şu anda online olarak aktif marketing çalışması yürüten tek destinasyon konumuna yükseldi. Mayıs ve haziran aylarında farklı destinasyonlarda tanıtım çalışmalarının başlaması öngörülürken; Alanya, satışların en yoğun alındığı erken rezervasyon döneminde böylesine uzun ve stratejik bir kampanya yürüten tek Türkiye destinasyonu olarak rakiplerini geride bıraktı.

6 AYLIK KESİNTİSİZ TANITIM

Alanya destinasyonunun İngiltere pazarındaki görünürlüğünü en üst seviyeye çıkarmak amacıyla hayata geçirilen bu ikinci pazarlama anlaşması 6 ay devam edecek. Çok yönlü bir dijital pazarlama stratejisini içeren anlaşma kapsamında; İngiliz hedef kitleye yönelik özel sosyal medya reklamları, Jet2holidays'in resmi web sitesinde yer alacak yüksek etkileşimli banner çalışmaları ve geniş veri tabanlarına yapılacak e-posta gönderimleri ile Alanya'nın marka bilinirliği sürekli olarak desteklenecek.

BAŞKAN ÖZÇELİK’TEN ‘DOĞRU STRATEJİ’ VURGUSU

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, İngiltere pazarında kentin turizm potansiyeline büyük ivme kazandıran Jet2 Holidays pazarlama anlaşmasının yenilenmesinden büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. Daha önce hayata geçirilen benzer tanıtım kampanyalarının Alanya adına son derece verimli ve ölçülebilir çıktılar sağladığını belirten Özçelik, Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) tarafından bu başarılı stratejinin sürdürülmesinin kentin marka değerine güç kattığını vurguladı.

Kaynak: ALTAV/BÜLTEN