ALANYA’NIN Avsallar Mahallesi’nde bulunan Prosperity Residency sitesinde iddiaya göre çok sayıda daire soyuldu. Site yöneticisi, olayın detaylarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İddiaya göre sitenin kapıcısı olduğu öne sürülen A.T’nin aylar boyunca dairelere girerek eşyaları parça parça çıkardığı, bazı daireleri ev sahiplerinden habersiz kiraya verdiği ve klima dış ünitelerini söktüğü ileri sürüldü. 26 Ocak’ta bir ev sahibinin dairesine gelmesiyle ortaya çıktığı belirtilen olayda, şu ana kadar 12 dairede inceleme yapıldığı öğrenildi. Site yöneticisi, hırsızlık, izinsiz kiralama ve siteye ait bazı ekipmanların sökülmesi gibi iddialarla ilgili jandarmaya deliller ilettiklerini açıkladı.

OLAY 26 OCAK’TA ORTAYA ÇIKTI

Site yöneticisinin verdiği bilgilere göre olay ilk olarak 26 Ocak’ta bir daire sahibinin evine gelmesiyle fark edildi. Daireye girildiğinde evin tamamen boşaltıldığı görüldü. Başlangıçta bunun tek bir dairede yaşanan bir hırsızlık olduğu düşünülse de yapılan kontrollerde sitedeki birçok dairenin de boşaltıldığı iddia edildi.

ANAHTARLAR KAPICIDAYDI

Site yöneticisi, sitenin henüz tam olarak tamamlanmadığını, bazı dairelerde elektrik, su, boya ve çeşitli tadilatların sürdüğünü belirtti. Abonelik işlemleri yapılmadığı ve birçok ev sahibinin yurtdışında yaşadığı için daire anahtarlarının kapıcıda bulunduğunu ifade eden site yöneticisi, bu durumun olayın uzun süre fark edilmemesine neden olduğunu söyledi.

‘DAİRELERİ AY AY BOŞALTMIŞ’

Site yöneticisinin iddiasına göre kapıcı A.T., anahtarların kendisinde olmasını fırsata çevirerek dairelere girip eşyaları parça parça çıkardı. Yaklaşık iki ay sürdüğü öne sürülen süreçte dairelerde bulunan mobilyalar, beyaz eşyalar ve çeşitli ev eşyalarının taşındığı iddia edildi.

KLİMA ÜNİTELERİNİ SÖKMEK İÇİN BAYRAK ASTI İDDİASI

Site yöneticisi, olayın en dikkat çekici detaylarından birinin ise binaya asılan büyük Türk bayrağı olduğunu söyledi. İddiaya göre kapıcı yaklaşık 10 metrelik Türk bayrağını binaya asarak fotoğrafını yönetime gönderdi. Ancak daha sonra bu bayrağın arkasındaki klima dış ünitelerini sökmek için bir tür kamuflaj olarak kullanıldığı öne sürüldü.

DAİRELERİ SAHİPLERİNDEN HABERSİZ KİRAYA VERDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Site yöneticisinin iddialarına göre kapıcı yalnızca hırsızlık yapmakla kalmadı, bazı daireleri ev sahiplerinden habersiz şekilde kiraya verdi. Kiracılardan kira bedellerinin kendi IBAN hesabına gönderilmesini istediği iddia edildi. Söz konusu kiracılardan birinin jandarmaya ifade vermeye hazırlandığı öğrenildi. Ayrıca bazı kiracılar çıktıktan sonra dairelerin tekrar kapıcı tarafından boşaltıldığı da öne sürüldü.

‘KAYINVALİDEM ÖLDÜ’ DEDİ DOĞRU ÇIKMADI

Site yöneticisi ayrıca kapıcının zaman zaman çevresine kayınvalidesinin öldüğünü söyleyerek izin aldığını, ancak daha sonra bunun doğru olmadığının ve kayınvalidesinin aslında ölmediğinin ortaya çıktığını iddia etti. Site yöneticisi, bu durumun da sonradan şüphe uyandıran davranışlardan biri olduğunu dile getirdi.

12 DAİREDE İNCELEME YAPILDI

Olayın ortaya çıkmasının ardından jandarma ekipleri siteye gelerek olay yeri incelemesi yaptı ve dairelerden parmak izi aldı. Site yöneticisinin verdiği bilgilere göre şu ana kadar 12 dairede resmi inceleme gerçekleştirildi. Bazı dairelerin kapıları çilingir yardımıyla açılırken, ev sahiplerinin ise süreci video konferans üzerinden izlediği ve tüm işlemlerin kayıt altına alındığı belirtildi. Yurtdışında bulunan bazı ev sahiplerinin ise henüz Türkiye’ye gelmediği öğrenildi. (Hatice NERGİZ)

Kaynak: Haber Merkezi