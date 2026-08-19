DİJİTAL MECRALARDAKİ KAYIT DIŞI ARACILIK BÜYÜK TEHDİT OLUŞTURUYOR

Alanya’nın Türkiye’nin en önemli turizm ve gayrimenkul merkezlerinden biri olduğunu ifade eden Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Almanya Temsilcisi Emrah Yeşilkaya, şehrin sahip olduğu güven ortamının korunmasının ancak yasal kurallar çerçevesinde faaliyet gösteren, kayıtlı ve şeffaf bir sektörle mümkün olacağını dile getirdi. Yıllardır varlığını sürdüren kayıt dışı emlak faaliyetlerinin yeni bir sorun olmadığını kaydeden Yeşilkaya, özellikle son yıllarda sosyal medya platformları ve kapalı dijital gruplar üzerinden vergi kaydı veya yetki belgesi olmaksızın emlak alım satımına aracılık yapıldığına dair yoğun şikâyetler aldıklarını belirtti.

ADİL REKABET VE TÜKETİCİ GÜVENİ ZARAR GÖRÜYOR

Bu tablonun yasal yükümlülüklerini eksiksiz yerine getiren emlak işletmelerini zor durumda bıraktığının altını çizen Emrah Yeşilkaya, durumun adil rekabet koşullarını, devletin vergi gelirlerini ve tüketici güvenini doğrudan olumsuz etkilediğini vurguladı. Meselenin kesinlikle yerli veya yabancı ayrımı olmadığını ifade eden Yeşilkaya, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ticari faaliyette bulunan herkesin aynı yasal kurallara tabi olması, gerekli yetki belgelerine sahip bulunması ve yasal sorumluluklarını yerine getirmesinin temel bir hukuk ve adil rekabet ilkesi olduğunu söyledi.

İLGİLİ KURUMLARDAN ETKİN DENETİM BEKLENTİSİ

Vergisini ödeyen, istihdam sağlayan ve tüm yasal sorumluluklarını yerine getiren kayıtlı emlak işletmelerinin, kayıt dışı faaliyet gösteren kişi ve oluşumlarla adil şartlarda rekabet edemediğini dile getiren Emrah Yeşilkaya, ilgili kamu kurumlarının özellikle dijital mecralarda yürütülen kayıt dışı emlak faaliyetlerine yönelik denetimlerini artırması gerektiğini ifade etti. Sektör temsilcileri olarak yalnızca sorunları dile getirmekle yetinmek istemediklerini belirten Yeşilkaya, ilgili kamu kurumları, meslek odaları ve sektör temsilcilerinin ortak bir çalışma zemini oluşturarak kalıcı ve uygulanabilir çözümler geliştirmesinin önemine dikkat çekti. Yeşilkaya, sektörün içerisinden gelen temsilciler olarak bu çalışmalara katkı sunmaya ve çözümün bir parçası olmaya hazır olduklarını belirterek, “Amacımız herhangi bir kişi veya kesimi hedef göstermek değil; Alanya’da adil rekabeti, hukuku, kurumsallaşmayı ve yatırımcı güvenini güçlendirmektir. Alanya’nın geleceği kayıt dışılığın değil; kurumsallığın, hukukun, şeffaflığın ve güven üzerine inşa edilmelidir” ifadelerini kullandı. (Sudi Çandır)

Kaynak: Haber Merkezi