Antalya siyasetinde dengeleri sarsan istifa kararı, sadece Serik ile sınırlı kalmadı. Serik Belediye Başkanı Dr. Kadir Kumbul’un CHP’den ayrılması, Alanya’da da geniş yankı buldu. Özellikle yerel siyasette uzun süredir konuşulan “parti değişimleri” tartışması yeniden alevlendi.

Gelişmenin ardından Alanya’dan ilk sert tepki geldi. CHP Antalya Milletvekili Adayı Diş Hekimi Murat Özçelik, yaptığı açıklamada kullanılan ifadelerle dikkat çekti.

SERT İFADELER KULLANDI

Özçelik, Kumbul’un istifasını “siyasi ahlaksızlık” olarak nitelendirdi. Açıklamasında, bu kararın sadece bireysel bir tercih olmadığını, aynı zamanda seçmenin iradesine zarar verdiğini savundu.

“Bu tür adımlar, halkın sandıkta verdiği yetkinin görmezden gelinmesidir” diyen Özçelik, istifanın arkasında kişisel çıkar hesaplarının bulunduğunu öne sürdü.

“HİZMET GEREKÇESİ KABUL EDİLEMEZ”

Kumbul’un olası gerekçelerine de değinen Özçelik, “iktidar partisinden hizmet almak için istifa edildiği” yönündeki söylemlerin kabul edilemez olduğunu belirtti. Bu yaklaşımın, siyaset kurumuna olan güveni zedelediğini ifade etti.

Özçelik’e göre bu tür kararlar, sadece siyasi dengeleri değil, vatandaşın devlete ve yönetime olan bakışını da etkiliyor. Çünkü insanlar oy verirken bir partiye ve o partinin çizgisine göre tercih yapıyor.

SANDIK MESAJI VERDİ

Açıklamasında dikkat çeken bir diğer vurgu ise seçimler oldu. Özçelik, Serik halkının bu kararı sandıkta değerlendireceğini ifade ederek, siyasi sorumluluğun en net şekilde seçimlerde ortaya konacağını söyledi.

CHP üyesi olmanın makamdan daha önemli olduğunu dile getiren Özçelik, parti sadakatinin siyasetin temel taşlarından biri olduğunu savundu.