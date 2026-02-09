Edinilen bilgiye göre, el arabasıyla sokaklardan kağıt toplayan bir kişi, atık toplamak için girdiği inşaat halindeki binanın asansör boşluğunda bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Kağıt toplayıcısının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerde, hayatını kaybeden kişinin Meki Poyraz olduğu ve 6 katlı binanın 5'inci katından asansör boşluğuna düştüğü belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri ile savcının çalışmalarının ardından Poyraz'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 'Şüpheli ölüm' olarak değerlendirilen olayla ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Asansör boşluğunda cansız bedeni bulundu
İstanbul Kadıköy'de kağıt toplayıcısı, metruk bir binanın asansör boşluğunda ceset buldu. 6 katlı binanın 5'inci katından asansör boşluğuna düştüğü değerlendirilen kişinin Meki Poyraz (27) olduğu tespit edildi.
Kaynak: DHA
