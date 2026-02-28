Tutuklu Başkan Böcek, kamuoyuna yönelik yayımlandığı zehir zemberek açıklamada, hakkındaki iddialara ve sağlık durumuna dair sessizliğini bozdu. 32 yıllık siyasi kariyerine ve halkın iradesine vurgu yapan Böcek, "Ömrümün yarısını Antalya’ma adadım," diyerek kendisini hedef alanlara sert tepki gösterdi.

​Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, tutuklu bulunduğu cezaevinden hemşehrilerine ve kamuoyuna seslenen kapsamlı bir açıklama paylaştı. Sözlerine Antalyalıları sevgi ve hasretle selamlayarak başlayan Böcek; özellikle sosyal medya ve bazı basın mecralarında şahsına yönelik yürütülen karalama kampanyalarına karşı adeta ateş püskürdü.

​"32 YILLIK HİZMET, 6 MAZBATA"

​Başkan Böcek, açıklamasında siyasi hayatı boyunca elde ettiği başarıların tesadüf olmadığını hatırlatarak doğup büyüdüğü topraklara olan bağlılığını dile getirdi. 5 yıl ANAP Merkez İlçe Başkanlığı, 4 dönem boyunca sürdürdüğü 20 yıllık Konyaaltı Belediye Başkanlığı ve ardından Antalya tarihinde bir ilki başararak üst üste ikinci kez kazandığı Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile toplamda 32 yıldır aralıksız hizmet verdiğini vurguladı. Bu süreçte 6 kez mazbata alarak halkın güvenini tazelediğini belirten Böcek; bugüne kadar hiçbir zaman dokunulmazlık zırhına ihtiyaç duymadan, yalnızca halkın desteği ve dualarıyla görev yaptığını ifade etti.

​SAĞLIK DURUMU VE ÖZGÜR ÖZEL ZİYARETİ

​Hakkında gazeteci olduğunu iddia eden bazı kişiler tarafından "adi ve alçakça" asılsız iddialar ortaya atıldığını belirten Muhittin Böcek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in cezaevi ziyaretine de açıklık getirdi. Ziyaretin tamamen insani ve sağlık odaklı olduğunu kaydeden Başkan; cezaevi sürecinde ilaç sayısının 12’den 22’ye yükseldiğini, tam 10 kez hastaneye kaldırıldığını ve kendisine ileri derecede uyku apnesi teşhisi konulduğunu açıkladı. Görüşmede hayati tehlikesinden başka hiçbir siyasi konunun masaya yatırılmadığının altını çizdi.

​"ALLAH'A HAVALE EDİYORUM"

​Kendisi ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ederken art niyetli paylaşımlar yapanları eleştiren Böcek, içinde bulunulan Ramazan ayının maneviyatına sığındığını belirtti. Bu kişileri Allah’a havale ettiğini söyleyen Başkan; maruz kaldığı durumu Antalya halkının vicdanına ve takdirine bıraktığını ifade ederek mesajını sevgi ve özlem dolu sözlerle noktaladı.

​

Kaynak: Haber Merkezi