Kahramanmaraş’ta Ayser Çalık Ortaokulu’nda 15 Nisan’da yaşanan ve Türkiye’yi sarsan silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmanın ardından yargılama aşamasına geçildi. Öğretmen Ayla Kara ile 9 öğrencinin hayatını kaybettiği, 15 öğrencinin yaralandığı saldırıyla bağlantılı olarak saldırgan İsa Aras Mersinli’nin tutuklu anne ve babası hakkında açılan davanın ilk duruşması yarın Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

İLK DURUŞMA SAAT 09.00’DA BAŞLAYACAK

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Mahkemenin tensip işlemleri kapsamında ilk duruşmanın yarın saat 09.00’da yapılması kararlaştırıldı. Tutuklu sanıklar Uğur Mersinli ile Peyman Pınar Mersinli’nin bulundukları ceza infaz kurumlarından Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katılmaları bekleniyor.

ANNE VE BABAYA FARKLI SUÇLAMALAR YÖNELTİLDİ

İddianamede baba Uğur Mersinli hakkında “olası kastla öldürme”, yaralananlar yönünden “olası kastla yaralama” ve 6136 sayılı Kanun’a muhalefet suçlamaları yöneltildi. Anne Peyman Pınar Mersinli hakkında ise “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan ceza talep edildi. Böylece davada mahkemenin önündeki temel hukuki başlıklardan biri, anne ve babanın saldırının meydana gelmesindeki cezai sorumluluklarının bulunup bulunmadığının değerlendirilmesi olacak.

OLASI KAST VE BİLİNÇLİ TAKSİR ARASINDAKİ FARK

Türk ceza hukukunda “olası kast” ile “bilinçli taksir” birbirinden farklı sorumluluk biçimlerini ifade ediyor. Genel olarak olası kastta kişinin bir sonucun meydana gelebileceğini öngörmesine rağmen davranışını sürdürmesi ve sonucu kabullenmesi değerlendirilirken, bilinçli taksirde kişinin öngördüğü sonucun gerçekleşmeyeceğine güvenerek hareket etmesi söz konusu oluyor. Somut bir dosyada hangi sorumluluk biçiminin oluştuğuna ise deliller, sanık savunmaları ve olayın bütün koşulları birlikte değerlendirilerek mahkeme karar veriyor.

DOSYADAKİ DELİLLER MAHKEMEDE DEĞERLENDİRİLECEK

Soruşturma sürecinde olay yeri inceleme tutanakları, güvenlik kamerası görüntüleri, otopsi ve sağlık raporları, dijital materyaller, tanık ve mağdur ifadeleri ile kriminal incelemeler gibi çeşitli deliller dosyaya girdi. Ceza yargılamasında iddianamenin kabul edilmesi, sanıkların suçlu bulunduğu anlamına gelmiyor. Mahkeme kovuşturma aşamasında iddia ve savunmaları dinleyerek mevcut delilleri değerlendirecek; gerekli görülmesi halinde yeni delillerin toplanmasına veya tanıkların dinlenmesine de karar verebilecek.

SEGBİS İLE DURUŞMAYA KATILIM NASIL İŞLİYOR?

Sanıkların ceza infaz kurumlarından mahkemeye fiziken getirilmesi yerine bazı durumlarda SEGBİS üzerinden duruşmaya katılımları sağlanabiliyor. Ses ve görüntünün eş zamanlı aktarılmasına imkân veren sistem aracılığıyla sanıkların kimlik tespiti yapılabiliyor, savunmaları alınabiliyor ve mahkemenin soruları yöneltilebiliyor. Kahramanmaraş’taki davada da mahkeme, tutuklu sanıkların bağlantısının sağlanması amacıyla bulundukları ceza infaz kurumlarına müzekkere gönderdi.

İLK DURUŞMADA SAVUNMALAR ÖNE ÇIKACAK

İlk celsede sanıkların iddianamedeki suçlamalara karşı yapacakları savunmalar davanın en önemli başlıklarından biri olacak. Ceza davalarının ilk duruşmalarında genel olarak sanıkların kimlik tespitlerinin ardından iddianamedeki suçlamalar açıklanıyor ve savunmaları alınıyor. Müşteki ve katılanların beyanları ile avukatların talepleri değerlendirilebiliyor; eksik delillerin tamamlanması konusunda ara kararlar kurulabiliyor. Tutuklu sanıkların durumları da yargılamanın ilgili aşamalarında mahkeme tarafından değerlendiriliyor.

SİLAHLARIN GÜVENLİ MUHAFAZASI DA GÜNDEMDE

Dava, bireysel silahların özellikle çocukların ve üçüncü kişilerin erişemeyeceği şekilde muhafaza edilmesinin önemini de yeniden gündeme taşıdı. Ateşli silahların bulunduğu ortamlarda yetkisiz erişimin engellenmesi, silah ve mühimmatın güvenli biçimde saklanması ve mevzuattaki yükümlülüklere uyulması hayati önem taşıyor. Bu tür olayların ardından yürütülen adli süreçlerde yalnızca saldırının doğrudan faili değil, silaha erişimin koşulları ve başka kişilerin hukuki sorumluluğunun bulunup bulunmadığı da somut deliller üzerinden incelenebiliyor.

OKULLARDA GÜVENLİK VE ÖNLEYİCİ TEDBİRLER

Okullarda şiddetin önlenmesi yalnızca olay anındaki güvenlik müdahalesiyle sınırlı görülmüyor. Öğrencilerde ciddi davranış değişikliklerinin fark edilmesi, tehdit veya şiddet belirtilerinin ilgili okul birimleri ve gerektiğinde yetkili kurumlarla paylaşılması, rehberlik mekanizmalarının etkin işletilmesi ve aile-okul iletişiminin güçlendirilmesi önleyici yaklaşımın temel unsurları arasında bulunuyor. Bunun yanında kriz anlarında öğrencilerin güvenli şekilde tahliye edilmesi ve okul personelinin acil durum prosedürlerini bilmesi de güvenlik planlamasının önemli parçaları arasında yer alıyor.

YARGILAMA SÜRECİ DEVAM EDECEK

Yarın yapılacak ilk duruşmanın ardından mahkemenin sanıkların savunmaları, tarafların talepleri ve dosyadaki deliller doğrultusunda çeşitli ara kararlar vermesi bekleniyor. Yargılama boyunca iddia makamı ile savunma tarafının görüşleri alınacak ve ceza sorumluluğunun bulunup bulunmadığı mahkeme tarafından değerlendirilecek. Türkiye’nin gündemine oturan saldırının ardından başlayan adli süreçte gözler, anne ve babanın ilk kez hakim karşısına çıkacağı duruşmaya çevrildi.