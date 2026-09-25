MANİSA merkezli 12 ilde “yatırım ve fon dolandırıcılığı” yaptığı tespit edilen çeteye yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Polis ekiplerinin teknik ve fiziki takibinin ardından gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Soma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Manisa Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yatırım ve fon vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen çeteyi takibe aldı.

12 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından operasyon için harekete geçen ekipler; Manisa merkezli olmak üzere İstanbul, Sakarya, Mersin, Şırnak, Bitlis, Diyarbakır, Osmaniye, Adana, Van, Ankara ve Antalya’da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonlarda toplam 20 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Ele geçirilen materyaller incelemeye alındı.

1 GÜNDE 102 MİLYON TL’Yİ AŞAN İŞLEM

Soruşturmanın mali boyutuna ilişkin yapılan incelemelerde dikkat çeken bulgulara ulaşıldı. Yakalanan şüpheliler ile şüphelilere ait olduğu belirlenen paravan şirketlerin hesaplarında, yalnızca 1 gün içerisinde 102 milyon 895 bin 702 TL tutarında şüpheli işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

Polis ekipleri, para hareketleri ve dijital materyaller üzerinden soruşturmayı derinleştirirken, çetenin bağlantılarının ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalar da sürdürüldü.

20 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerin tamamı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturmanın Soma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdüğü bildirildi.