Galatasaray’ın yıldız forveti Mauro Icardi, doğum günü partisinde başka bir kadınla yakınlaştığı iddiasıyla gündeme gelen görüntüler sonrası konuştu. İddiaları net şekilde reddetti.

Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, sosyal medyada yayılan bir parti videosu sonrası magazin gündeminin merkezine oturdu. Görüntülerde Icardi olduğu öne sürülen bir kişinin bir kadınla yakınlaştığı anlar yer aldı. Video kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştı.

DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ GÖRÜNTÜLERİ TARTIŞMA BAŞLATTI

İddiaya göre görüntüler, takım arkadaşı Lucas Torreira’nın doğum günü kutlamasında kaydedildi. Sosyal medyada hızla yayılan kayıtlar sonrası “aldatma” iddiaları gündeme geldi. Özellikle futbol ve magazin hesaplarında yapılan paylaşımlar, konuyu kısa sürede trend başlıklar arasına taşıdı.

Video net mi, açı doğru mu, gerçekten o mu… Orası hâlâ tartışılıyor.

“O VİDEODAKİ KİŞİ BEN DEĞİLİM” MESAJI

Icardi, iddiaların ardından sosyal medya hesabından uzun bir açıklama yayımladı. Arjantin basınına sert sözlerle yüklenen yıldız futbolcu, görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını ima etti. Boynunun tamamen dövmeli olduğunu hatırlatan Icardi, videodaki kişide bu detayın görülmediğini savundu.

Açıklamasında, magazin basınını hedef alan ifadeler kullanan oyuncu, hakkında ortaya atılan iddiaların “izlenme uğruna” yayıldığını söyledi.

“SEVDİĞİM KADINLA MUTLUYUM” VURGUSU

Özel hayatına da değinen Icardi, mevcut ilişkisine dikkat çekti. “Sevdiğim kadınla çok mutluyum” diyen futbolcu, çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Kendisi ve partnerinin bu tür söylentilerle gündeme gelmek istemediğini de ekledi.

Futbol kamuoyunda ise tartışma ikiye bölündü. Bir kesim görüntülerin net olmadığını savunurken, bir kesim ise açıklamanın yeni sorular doğurduğunu söylüyor. Net olan şu: konu daha bir süre konuşulacak gibi. Devamı gelir mi…