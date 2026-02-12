Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan 10 Şubat günü gece saatlerinde Beyoğlu’ndaki evinde rahatsızlandı. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi evde yapılan Arslan, ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Arslan’ın kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi. Kanbolat için Zincirlikuyu Camii'nde ikindi namazında cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Gürkan Uygun, Musa Uzunlar, Cem Cücenoğlu, Pınar Altuğ, Nur Sürer, Garip Selimer, Selim Bayraktar, Teoman Kumbaracıbaşı, Hamdi Alkan, Işıl Yücesoy, Birce Akalay, Burak Demir, Yurdaer Okur gibi çok sayıda oyuncu ile ünlü müzisyen Burhan Öçal ve sanat camiasından birçok isim katıldı. Tabutun başında dua eden meslektaşları, Arslan'ın vefatının sanat dünyası için büyük bir kayıp olduğunu dile getirdi. Kanbolat Görkem Arslan kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Poyraz Karayel dizisinin başarılı oyuncusu hayatını kaybetti
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan (45), evinde geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kanbolat, Zincirlikuyu Camii'nde ikindi namazında düzenlenen cenaze töreninin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kaynak: DHA
