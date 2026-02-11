Üç sosyal medya fenomeninin yurt dışı tatilinde karıştığı sokak kavgasına ait görüntüler yeniden dolaşıma girdi. O anlar kısa sürede sosyal medyada en çok paylaşılan videolar arasına girdi.

Dubai’de tatilde oldukları belirtilen TikTok fenomenleri arasındaki kavga görüntüleri sosyal medyada yeniden gündem oldu. Paylaşılan videolarda üç kadının sokak ortasında tartıştığı ve tartışmanın kısa sürede fiziksel kavgaya dönüştüğü görülüyor.

TARTIŞMA KISA SÜREDE KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

İddiaya göre fenomenler ile bazı turistler arasında başlayan sözlü tartışma büyüdü. Görüntülerde tarafların birbirine fiziksel müdahalede bulunduğu, çevrede bulunan kişilerin ise araya girmekte zorlandığı dikkat çekiyor. Kavga anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Video kayıtlarında tarafların birbirini iterek yere düşürdüğü ve çevrede kısa süreli panik yaşandığı görülüyor. Olayın ardından tarafların sağlık durumuna veya resmi bir işlem yapılıp yapılmadığına ilişkin net bir açıklama bulunmuyor.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YENİDEN YAYILDI

Daha önce de paylaşıldığı belirtilen Dubai sokak kavgası görüntüleri, son günlerde tekrar dolaşıma girdi. Özellikle X ve TikTok platformlarında hızla yayılan videolar binlerce yorum aldı.

Sosyal medya kullanıcılarının bir bölümü görüntülere tepki gösterirken, bir bölümü ise olayın neden çıktığına dair bilgi paylaşımı yapılmamasını eleştirdi. Olayın çıkış sebebiyle ilgili resmi kaynaklardan doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.

Bazen sosyal medyada eski görüntüler tekrar öne çıkıyor. Bu da öyle dosyalardan biri gibi duruyor. Net bilgi yok, ama video konuşuluyor.