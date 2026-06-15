​MAHMUTLAR HALKINDAN KERMESE YOĞUN İLGİ

​Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Alanya Şubesi, kent genelinde sürdürdüğü anlamlı etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. Başkanlığını Nurgül Özcan’ın yürüttüğü dernek, bu kez Alanya’nın en büyük mahallelerinden biri olan Mahmutlar Mahallesi’nde, el emeği ürünlerin sergilendiği geniş kapsamlı bir kermes düzenledi. ​Mahalle halkının adeta akın ettiği kermeste; ev yapımı yöresel yiyecekler, içecekler, el emeği göz nuru hediyelik eşyalar ve tekstil ürünleri gibi birçok çeşit satışa sunuldu. Mahmutlar sakinleri hem alışveriş yaptı hem de eğitime katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşadı.

​GELİRLER 300’DEN FAZLA ÖĞRENCİYE BURS OLACAK

​Kermesin amacına ve derneğin faaliyetlerine yönelik açıklamalarda bulunan ÇYDD Yönetim Kurulu Üyesi Hatice Kadeş, organizasyondan elde edilen tüm gelirin öğrencilerin eğitim masrafları için kullanılacağını vurguladı. Hatice Kadeş yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: ​"Alanya genelinde şu an 300’den fazla öğrencimize aktif olarak burs desteği sağlıyoruz. Bu kermeslerden elde ettiğimiz her kuruş, çağdaş geleceğimiz olan çocuklarımızın eğitimine birer tuğla koymak demektir."

​Sözlerine devam eden Kadeş, Alanya halkının desteğiyle bu yardımların kesintisiz ve artarak devam edeceğini belirterek, kermese katkı sunan tüm gönüllülere ve vatandaşlara teşekkür etti.