‘ZAMANLI ZAMANSIZ KESİLİYOR’

​Mahalle sakinlerinden emekli Bülent Erdoğan, her akşam yaşanan bu duruma isyan ederek yetkililere seslendi. Kesintilerin hayatı felç ettiğini belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

​"Alanya Mahmutlar'dan yaşıyorum. Her akşam elektrikler kesiliyor; zamanlı zamansız, süreli süresiz... Maalesef elektrik faturaları da bu ay üçe katlandı. Bu nasıl bir çelişki? Hem elektriği keseceksiniz hem fiyatı yükselteceksiniz!"

​‘HİÇ Mİ DUYARLI KİMSE YOK?’

​Artan faturalara rağmen hizmet kalitesinin düşmesine tepki gösteren Bülent Erdoğan, bölgede muhatap bulamamaktan yakındı. "Hiç mi yetkili yok, hiç mi duyarlı kimse yok?" diyerek sitemini dile getiren mahalle sakini, yetkililerin bu konuya acilen hassasiyet göstermesini ve mağduriyetin giderilmesini talep etti.

​ESNAF VE AİLELER MAĞDUR

​Mahmutlar genelinde yaşanan bu belirsizlik sadece ısınma sorununa değil, aynı zamanda evlerdeki elektronik cihazların bozulma riskine ve esnafın işlerinin aksamasına da neden oluyor. Mahalle halkı, enerji şirketinden kesintilerin nedenine dair şeffaf bir açıklama ve kalıcı bir çözüm bekliyor.