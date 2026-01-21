AK Parti Alanya Belediye Meclis Üyesi ve Grup Sözcüsü Alaaddin Işık, beraberindeki teşkilat üyeleriyle birlikte Saray Mahallesi’nde bulunan Galatasaray Caddesi’nde incelemelerde bulundu. Bölge esnafını ziyaret eden ve vatandaşların şikayetlerini dinleyen Işık, caddenin mevcut durumunun günlük yaşamı felç ettiğini vurguladı.

​‘ AYLARDIR BİTMEYEN ÇALIŞMA MAĞDURİYET YARATIYOR’

​ Galatasaray Caddesi’nde ASAT tarafından aylar önce başlatılan ancak bir türlü tamamlanmayan çalışmaların esnafı zor durumda bıraktığını belirten Alaaddin Işık, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

​ "Galatasaray Caddesi’nde ASAT tarafından aylar önce yapılan çalışmalardan dolayı caddenin hali ortada. Vatandaşlarımızdan gelen yoğun şikayetler doğrultusunda burada bir inceleme gerçekleştirdik. Esnafımız, aylardır bitmeyen üst yapı çalışması ve yolun bozuk halinden dolayı ciddi şekilde mağdur ve şikayetçi."

​‘ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’Nİ GÖREVE DAVET EDİYORUZ’

​ Caddenin Alanya trafiği için kritik bir öneme sahip olduğunu hatırlatan Işık, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet noktasında sınıfta kaldığını savundu. Işık, açıklamasını şöyle sürdürdü:

​ "Galatasaray Caddesi, Atatürk Caddesi’ne paralel en önemli akslardan birisidir. Vatandaşlarımız Atatürk Caddesi’ni kullanamadığı gibi, bu caddeyi de kullanamıyor. Bizler AK Parti teşkilatı olarak Büyükşehir Belediyesi yetkililerini bir an evvel göreve davet ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi’nin Alanya’ya yapmadığı hizmeti artık yapmasını talep ediyoruz."