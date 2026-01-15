Efeler ilçesinde faaliyet gösteren "Neşe Erberk Kreş ve Gündüz Bakımevi"nde, yaklaşık iki yıl süren titiz bir soruşturmanın ardından çocuklara yönelik şiddetin boyutları resmiyet kazandı. 2024 yılında patlak veren ve kamuoyunda büyük infial yaratan olayda hukuk süreci bir üst aşamaya geçti. Savunmasız çocuklara şiddet uyguladığı belirlenen personel ile bu duruma göz yumduğu iddia edilen yönetim kadrosunun yargılanmasına başlanıyor.

KAMERA KAYITLARINDAKİ VAHŞET DETAYLARI

Skandal, çocuklarının evdeki hırçın davranışlarından şüphelenen ailelerin pedagog desteği almasıyla ortaya çıktı. Uzman eşliğinde konuşan çocukların anlattıkları üzerine incelenen güvenlik kamerası kayıtları, kreş içerisindeki "eziyet" sistemini tüm çıplaklığıyla belgeledi.

Görüntülerde; çocukların kollarından tutularak acımasızca yere fırlatıldığı, yürürken çelme takılarak düşürüldüğü ve ortak kullanım alanlarında darp edildiği görüldü. Sınıf içinde çocukları aşağılamak amacıyla "ceza duvarı" oluşturulduğu, mahremiyet kurallarının hiçe sayılarak bebek bezi değişimlerinin herkesin ortasında yapıldığı tespit edildi.

AİLENİN ÇIĞLIĞI DUYULMAMIŞ

Mağdur çocuklardan Atlas ve Aslan’ın ebeveynleri Dilara ve İlhan Evin’in savcılıktaki ifadeleri, ihmaller zincirini gözler önüne serdi. Aile, 2023 yılı sonunda öğretmen Ayça Çimen’in tutumları nedeniyle yönetimi defalarca uyardıklarını ancak hiçbir somut adım atılmadığını belirtti. Kendi çabalarıyla ulaştıkları görüntülerde çocuklarının yere çarpıldığını izleyen aile, adaletin yerini bulmasını istiyor.

YÖNETİM KADROSU DA SANIK SANDALYESİNDE

Aydın 9. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede sanıklar iki ayrı kategoride suçlanıyor. Sınıf öğretmenleri Ayça Çimen ve Buse Girgin’in disiplin yetkisini aşarak savunmasız çocuklara "sistematik şiddet" uyguladıkları belirlendi.

Diğer yandan, kurum sahibi Betül İşgüder Yelmen, müdür Anıl Yelmen, psikolog Beyza Tunca Mutlu ve öğretmen Cemile Yegül’ün, yaşanan şiddet olaylarına tanık olmalarına veya velilerin ihbarlarına rağmen durumu yasal mercilere bildirmedikleri iddia ediliyor.