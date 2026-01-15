Sosyal medyaya düşen ve kısa sürede viral olan bir video kaydı, Türkiye genelinde olduğu gibi Alanya kamuoyunda da geniş yankı uyandırdı. Aydın’da çekildiği belirtilen görüntülerde, daha önce meslekten ihraç edilen ancak verdiği hukuk mücadelesi sonucu görevine iade edilen bir trafik polisinin yaşadığı iddia edilen mağduriyet gözler önüne serildi. İddialara göre, göreve geri dönen memura ne bir motosiklet ne de gerekli ekipman tahsis edildi.

MOBBİNG İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Kolluk Kuvvetleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından gündeme taşınan olayda, söz konusu polis memurunun asıl görev yeri olmayan bir noktada, yoğun araç trafiğinin aktığı bir caddede tek başına ve teçhizatsız olarak saatlerce bekletildiği öne sürüldü. Görüntülerde polisin yol kenarındaki bekleyişi, “göreve iade edilen memura psikolojik baskı mı uygulanıyor?” sorularını beraberinde getirdi. Vatandaşlar, yaşanan durumu üstü kapalı bir cezalandırma yöntemi ve "mobbing" olarak nitelendirerek duruma sert tepki gösterdi.

🔴 Aydın’da görevinden ihraç edilip daha sonra göreve iade edilen bir trafik polisiyle ilgili paylaşılan görüntüler sosyal medyada gündem oldu.



İddiaya göre polis memuru, göreve iade edilmesine rağmen ekipman ve motosikleti verilmeden, asıl görev yeri dışında yoğun trafiğin… pic.twitter.com/NQxpdvOc6P — Irya Intelligence (@iryatr) January 14, 2026

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Görüntülerin yayılmasıyla birlikte binlerce sosyal medya kullanıcısı, emniyet mensuplarının çalışma şartlarını eleştiren paylaşımlarda bulundu. Özellikle son dönemde emniyet teşkilatında artış gösteren intihar vakalarına ve personelin üzerindeki ağır psikolojik yüke dikkat çeken kullanıcılar, bu tür uygulamaların personelin moral ve motivasyonunu bitirdiğini savundu. Yapılan yorumlarda, polisin sadece fiziksel değil, ruhsal bütünlüğünün de korunması gerektiği vurgulandı.