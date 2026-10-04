Kosova ile Avusturya arasındaki UEFA Uluslar Ligi mücadelesi 4 Ekim 2026 Pazar günü oynanacak.

Kosova’nın başkenti Priştine’de gerçekleştirilecek karşılaşma, Fadil Vokrri Stadyumu’na sahne olacak.

KOSOVA - AVUSTURYA MAÇI SAAT KAÇTA?

B Ligi 3. Grup’un 4. haftasında oynanacak Kosova - Avusturya karşılaşmasının başlama düdüğü saat 19.00’da çalacak.

Karşılaşmanın hakemliğini Portekizli Antonio Nobre üstlenecek.

KOSOVA - AVUSTURYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Kosova - Avusturya karşılaşması Türkiye’de A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Böylece futbolseverler saat 19.00’da başlayacak mücadeleyi televizyondan canlı olarak takip edebilecek.

KOSOVA - AVUSTURYA MUHTEMEL 11'LERİ

Karşılaşma öncesinde iki takımın muhtemel 11’leri de merak ediliyor.

Kosova: A. Saipi, L. Dellova, M. Avdyli, F. Aslani, D. Kacuri, V. Matoshi, M. Vojvoda, E. Krasniqi, M. Jashari, A. Rahmani, S. Kalajdžić.

Avusturya: F. Wiegele, S. Posch, P. Wimmer, N. Seiwald, P. Lienhart, K. Danso, X. Schlager, R. Schmid, P. Mwene, C. Chukwuemeka, S. Kalajdzić.

GÖZLER PRİŞTİNE'DEKİ MÜCADELEDE

B Ligi 3. Grup’ta mücadele eden iki ekip de 4. haftayı puanla tamamlayarak gruptaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.