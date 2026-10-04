Tayvan’ın Yilan iline bağlı Yuanshan ilçesinde inşaat malzemeleri satan bir dükkanda çıkan yangın faciaya dönüştü. İş yerinin bir bölümünü ev olarak kullanan aynı aileden 4 kişi yangında hayatını kaybetti. Ekiplerin saatler süren müdahalesinin ardından tamamen söndürülen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

DÜKKANIN BİR BÖLÜMÜNÜ EV OLARAK KULLANIYORLARDI

Tayvan basınında yer alan haberlere göre yangın, dün gece Yuanshan ilçesinde inşaat malzemeleri satışı yapılan bir iş yerinde çıktı. Gece saatlerinde başlayan yangın kısa sürede büyüyerek dükkanın farklı bölümlerine yayıldı.

Dükkan sahibinin ailesiyle birlikte iş yerinin bir bölümünü mesken olarak kullandığı bildirildi. Yangının çıktığı sırada içeride bulunan aile üyeleri alevlerin arasında kaldı.

Olayın bildirilmesinin ardından bölgeye ekipler sevk edildi. Yangının kontrol altına alınması ve iş yerindeki alevlerin tamamen söndürülmesi için uzun süre çalışma yürütüldü.

AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yangında iş yerinin bir bölümünde yaşayan aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Olayın ardından bölgede geniş çaplı çalışma gerçekleştirilirken, yangının meydana geldiği dükkanda inceleme yapıldı.

Yaşamını yitiren kişilerin dükkan sahibinin ailesinden olduğu bildirilirken, yangın nedeniyle iş yerinde de büyük hasar meydana geldi.

YANGIN SAATLER SONRA TAMAMEN SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangının yerel saatle 01.12’de kontrol altına alındığı bildirildi. Kontrol altına alınan bölgede ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmaları bir süre daha devam etti.

Alevlerin tamamen söndürülmesi ise yerel saatle 03.14’ü buldu. Ekipler, yeniden alevlenme riskine karşı iş yerinde kontrollerini sürdürdü.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yangının neden başladığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Olayın ardından iş yerinde inceleme başlatılırken, ekiplerin yangının ilk çıkış noktasını ve nedenini belirlemeye yönelik çalışmalar yürüttüğü bildirildi.

Yetkililerin incelemelerinin tamamlanmasının ardından yangının çıkış nedeninin netlik kazanması bekleniyor.